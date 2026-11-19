TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Dışişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2027 yılı bütçesini görüşmek üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Görüşmeler öncesinde salona gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, muhalefet milletvekillerinin yanına giderek tek tek tokalaştı.

Fidan’ın bu tavrı komisyonda sıcak görüntülerin ortaya çıkmasını sağladı. Önceki toplantılarda yaşanan gerginliklerin aksine milletvekilleri arasındaki samimi diyaloglar dikkatlerden kaçmadı.

SİNCAR VE PKK KONUSUNDA ÖNEMLİ MESAJ

Komisyonda dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Fidan, Irak’ın Sincar bölgesindeki PKK varlığının sona erdirilmesine yönelik adımlardan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Irak’ın Sincar’da atacağı somut adımlara paralel olarak Türkiye’nin Başika’daki faaliyetlerinin kademeli biçimde sonlandırılması konusunda mutabakata varıldığını belirten Fidan, sürecin karşılıklı adımlarla ilerleyeceğini kaydetti.

FİLİSTİN VE SURİYE VURGUSU

Filistin meselesinin Türkiye’nin dış politika öncelikleri arasında yer almaya devam edeceğini vurgulayan Fidan, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını hedeflediklerini söyledi.

Suriye konusunda da değerlendirmelerde bulunan Fidan, Kürtler ve Türkmenler dahil tüm kesimlerin eşit vatandaşlık temelinde temsil edildiği kapsayıcı bir siyasi düzeni desteklediklerini dile getirdi.

AB İLE İLİŞKİLERDE YENİ DÖNEM MESAJI

Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkilerine de değinen Fidan, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, vize serbestisi sürecinin hızlandırılması ve Türkiye’nin Avrupa’nın savunma mekanizmalarına dahil edilmesinin öncelikler arasında bulunduğunu belirtti.

Gerekli siyasi iradenin ortaya konulması halinde Avrupa Birliği ile yeni bir iş birliği döneminin başlayabileceğini ifade etti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ BÜTÇESİ 64,4 MİLYAR LİRA

Bakan Fidan, Dışişleri Bakanlığının 2027 yılı bütçe teklifinin 64,4 milyar lira olduğunu açıkladı. Bakanlığın 2025 yılı harcamalarının 36,9 milyar lira olarak gerçekleştiğini belirten Fidan, bütçenin gerçekleşme oranının yüzde 91,7 olduğunu bildirdi.

Hakan Fidan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki konuşmasında dış politika başlıklarının yanı sıra Türkiye’nin önümüzdeki döneme ilişkin diplomatik önceliklerini de ortaya koydu.

İKİ BAKANA TERBİYESİZLİK YAPILMIŞTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesi görüşülürken Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın uzattığı el, Yeni Parti Osmaniye Milletvekili ve Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya tarafından geri çevrilmişti. Yine Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde Bakan Yusuf Tekin’in, DEM Partili Keziban Konukcu’ya uzattığı el havada kalmıştı. Yaşananlar büyük tepki çekmiş ve ‘muhalefetin siyasi nezaketsizliği’ olarak yorumlanmıştı.