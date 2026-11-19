Rus turist İgor, tatil için neden artık Türkiye yerine Mısır’ı tercih ettiğini anlattı. İgor, aynı bütçeyle Mısır’da daha iyi bir otelde kalabildiğini belirtti.

Rus turistin değerlendirmeleri, Dzen platformundaki “Ekonomik Seyahat Rotaları” adlı blogda yayımlandı.

Samara kentinden İgor, “Eskiden tatil denildiğinde hiç tartışmadan doğrudan Antalya veya Kemer’e bakardık. Türk otellerinin hamur işleri ve animasyon etkinliklerinden daha iyisinin olamayacağını düşünürdük” dedi.

İgor’a göre, son birkaç yılda Türkiye’deki otellerde konaklamak ekonomik açıdan zorlaştı. Bunun üzerine Rus turist tercihini Mısır’dan yana kullandı.

Rus turistin Mısır’da ilgisini çeken ilk şey mercan resifleri oldu. İgor, “Türkiye’de Side veya Belek’teki plajlarda kıyıya yakın, biraz bulanık suya girip dubalar boyunca ileri geri yüzüyorsunuz. Mısır’da ise sıradan şnorkel maskeleri satın aldık ve denizde saatler geçirdik” ifadelerini kullandı.

İgor’un beğendiği bir diğer özellik ise bunaltıcı olmayan iklim oldu. Rus turist, “Birçok kişi termometrede gördüğü yüksek sıcaklıklar nedeniyle sıcak aylarda Mısır’a gitmekten korkuyor. Biz de eskiden aynı şekilde düşünüyorduk. Ancak gerçekte Kızıldeniz kıyısındaki iklim koşullarına dayanmak, Türkiye’nin yaz sıcağına dayanmaktan çok daha kolay” dedi.

Rus turist ayrıca Mısır’da aynı paraya daha iyi bir otelde konaklayabilmekten memnun kaldığını belirtti.

İgor, “Türkiye’de sahil şeridindeki otellerin arkasında kalan mütevazı bir dört yıldızlı otel için istenen paraya, Mısır’da denizin hemen kıyısında, su kaydırakları bulunan geniş bir beş yıldızlı otelde kalıyoruz” ifadelerini kullandı.

KAYNAK: GAZETEMRU