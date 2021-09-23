Tepkiler anketlere yansıdı: Filistinlilerin yüzde 80’i Abbas’ı istemiyor

Son yapılan anketler, Filistin halkının yaklaşık yüzde 80'inin Mahmud Abbas'ı lider olarak görmek istemediğini ortaya koydu.

Filistin Siyaset ve Anket Araştırmaları Merkezi tarafından Gazze ve Batı Şeria'da gerçekleştirilen anketin sounçarına göre, Filistin halkının yüzde 80'i Abbas'ın görevi bırakmasından yana görüş açıkladı.

Toplamda 1270 kişiyle yapılan anketin sonuçlarına dair açıklamada bulunan araştırmacı Halil Şikaki, söz konusu sonuçların Abbas hakkında gördüğü en kötü sonuçlar olduğunu kaydetti.

Son aylarda Abbas'ın popülaritesinin günden güne azaldığı göze çarpıyor

2005 yılından bu yana Filistin'i "Devlet Başkanı" sıfatıyla yöneten Abbas, bu koltukta 2009'dan bu yana seçimsiz olarak oturuyor.

Ankete göre halkın yüzde 45'i ise kendilerini Filistin İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) idare etmesini istiyor.

86 yaşındaki Abbas'a olan tepkinin zaman içerisinde daha da artacağı düşünülüyor.