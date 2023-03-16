Tepki yağmıştı! Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyareti ertelendi... Açıklamayı ise HDP yaptı
6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 28 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde gerçekleştirmeyi planladığı HDP ziyaretinin ertelendiği açıklandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör sevici HDP'ye gerçekleştirmeyi planladığı ziyaret, ileri bir tarihe ertelendi.
18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde HDP'yi ziyaret edeceğini açıklayan Kılıçdaroğlu'na, tarih seçimi nedeniyle tepki yağmıştı.
Açıklamayı CHP değil HDP yaptı!
Ziyaretin ertelendiğini ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu değil, HDP duyurdu.
HDP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada, 18 Mart Cumartesi günü HDP Genel Merkezi’nde gerçekleşmesi planlanan görüşmeye ilişkin "Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun partimize ziyareti program yoğunluğundan dolayı ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.
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