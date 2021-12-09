  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tepki yağıyor! Yaralı ata işkence
Aktüel

Tepki yağıyor! Yaralı ata işkence

Edirne’de, atın kalçasından yaralı olduğu halde yük arabasına bağlı olarak yokuş yukarı sürülmesine hayvanseverler tarafından tepki gösterildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 17:06:00 -
Tepki yağıyor! Yaralı ata işkence

Edirne’nin Keşan ilçesinde, atın kalçasından yaralı olduğu halde yük arabasına bağlı olarak yokuş yukarı sürülmesine hayvanseverler tarafından tepki gösterildi.

Edirne’de Emine Tunalı, kalçasından yaralı olduğu halde yük arabasına bağlı yokuş yukarı sürülmeye devam eden atı görerek, sahibine tepki gösterdi. Çevredekilerin tepkilerine rağmen atın sahibi, yoluna devam etti. At arabasının arkasına, bir atın daha bağlı olduğu görüldü.

Tunalı, atın videosunu çekerek, sosyal medya hesaplarından, "Bugün böyle bir manzara ile karşılaştım. O hayvan bu halde bayır çıkıyor ve bazen bağırıyordu. Çok üzüldüm. Yok mu bunun çözümü?" notuyla paylaştı. Paylaşım üzerine hayvanseverler, sosyal medyadan tepki gösterdi.

'Bu da bir can'

Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Sevinç Cebeci, ilgili birimlere durumu ilettiklerini belirterek, “Atın kalçasında yarası var. Kan revan içinde. Başına ne geldiğini bilmiyoruz. Bu hayvan için bir şeyler yapılmalı. Bu hayvanın bir an önce bulunması ve tedavi altına alınması lazım. Hayvanseverler de doğal olarak tepki göstermiş. Buna bir son versinler. Atı alıp yerine triportör verilsin. Yazık gerçekten. Tamam yük hayvanı ama eziyet hayvanı değil. Eğer yarası varsa belediye el koysun, barınağa götürerek tedavi etsinler. Yazın, günah. Sonuçta bu da bir can” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati göreve hızlı başladı! İşte ilk hamlesi
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati göreve hızlı başladı! İşte ilk hamlesi

Lütfi Elvan'ın yerine Hazine ve Maliye Bakanlığına atanan Nureddin Nebati, iş dünyası temsilcileriyle cumartesi bir araya geleceğini bildird..
Asgari ücrette ilk rakamlar belli oldu
Ekonomi

Asgari ücrette ilk rakamlar belli oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası konuşan Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, "Asgari ücret görüşme..
Aslan, 2.ci olursa rakipleri...
Spor

Aslan, 2.ci olursa rakipleri...

Avrupa Ligi E Grubu'nda lideri belirleyecek 6. hafta maçında Lazio, Galatasaray'ı İtalya'da ağırlayacak. Galatasaray, Lazio deplasmanında ga..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay