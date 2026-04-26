Galatasaraylı taraftarlardan Kerem Aktürkoğlu'na tepki
Fenerbahçe forması giyen Kerem Aktürkoğlu, eski takımı Galatasaray'a karşı oynayacağı maç öncesinde sahaya çıktığında taraftarlardan tepki gördü.
Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray, şampiyonluk yarışındaki kritik derbide takipçisi Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
Fenerbahçe forması giyen Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray derbisi öncesi sahaya ısınmaya çıktı.
Sarı-kırmızılı tribünler, sahaya çıktığı anda Kerem Aktürkoğlu'nu ıslıkladı.
