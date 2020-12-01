  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Tepki yağıyor! İstanbul'da toplu taşıma rezaleti
Gündem

Tepki yağıyor! İstanbul'da toplu taşıma rezaleti

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, toplu ulaşım araçlarında işe gidişlerde ve işten eve dönüşlerde sefer sayılarını arttırmayınca İstanbullu yolcular evlerine dönerken zor anlar yaşadı.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 21:49:00 -
Tepki yağıyor! İstanbul'da toplu taşıma rezaleti

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu ulaşım araçlarında işe gidişlerde ve işten eve dönüşlerde sefer sayılarını arttırmayınca İstanbullu yolcular evlerine dönerken zor anlar yaşadı.

Sabah'ın haberine göre; 34 C Beylikdüzü Cevizlibağ hattı dolu olduğunu gösteren görüntüler sosyal medyada tepki çekerken, ayrıca Kabataş Bağcılar Tramvayı’nda saat 19.00 sularında iş çıkışı evlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar da tramvaydaki doluluktan dolayı tedirginlik yaşadı.

İBB İETT otobüsleri, metrobüs ve metroda işe gidiş çıkış saatlerinde sefer sayılarını arttırmayınca İstanbullular dolu toplu ulaşımlara binmek zorunda bırakıldı.

34 C Beylikdüzü Cevizlibağ hattındaki duraktan yolcu indirip alındığını gösteren görüntüleri bir vatandaş çekerek sosyal medyada paylaştı. Paylaşılan video görüntülerinde otobüsün dolu olduğu ve yolcuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine riayet edemediği görüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'den şaşırtan Katar hamlesi
Gündem

CHP'den şaşırtan Katar hamlesi

Katar'ın Türkiye'ye olan yatırımlarını hedef alan CHP'nin son hamlesi şaşırttı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti yetkililerine Kata..
Erdoğan'a skandal sözler sarf etmişti! AK Parti'den sert çıkış
Gündem

Erdoğan'a skandal sözler sarf etmişti! AK Parti'den sert çıkış

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine sert çıktı.

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua

Kamuyounda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dua etti.

Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay