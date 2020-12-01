Tepki yağıyor! İstanbul'da toplu taşıma rezaleti

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu ulaşım araçlarında işe gidişlerde ve işten eve dönüşlerde sefer sayılarını arttırmayınca İstanbullu yolcular evlerine dönerken zor anlar yaşadı.

Sabah'ın haberine göre; 34 C Beylikdüzü Cevizlibağ hattı dolu olduğunu gösteren görüntüler sosyal medyada tepki çekerken, ayrıca Kabataş Bağcılar Tramvayı’nda saat 19.00 sularında iş çıkışı evlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar da tramvaydaki doluluktan dolayı tedirginlik yaşadı.

İBB İETT otobüsleri, metrobüs ve metroda işe gidiş çıkış saatlerinde sefer sayılarını arttırmayınca İstanbullular dolu toplu ulaşımlara binmek zorunda bırakıldı.

34 C Beylikdüzü Cevizlibağ hattındaki duraktan yolcu indirip alındığını gösteren görüntüleri bir vatandaş çekerek sosyal medyada paylaştı. Paylaşılan video görüntülerinde otobüsün dolu olduğu ve yolcuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine riayet edemediği görüldü.