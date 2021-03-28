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Dünya Tepki gelince Rumlar çirkinliğe son verdi
Dünya

Tepki gelince Rumlar çirkinliğe son verdi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Limasol kentinde bir grup tarafından Piskobu Camisi'ne sprey boyalarla haç resmi çizilip, Türklere ölüm yazıları büyük tepki çekti. Gelen tepkiler üzerine Rum yönetimi camiye yazılan yazıları sildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 04:30:00 - 2021-03-28 04:46:08
Tepki gelince Rumlar çirkinliğe son verdi

Yunanistan’ın 25 Mart Bağımsızlık Günü kapsamında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Limasol kentinde aşırı sağcı bir grup tarafından Piskobu Camisi'ne sprey boyalarla haç resmi çizilip, "Türklere ölüm" yazıları tepkiler üzerine silindi.

Eski haline dönen Piskobu Camisi'ne ait yeni görüntülere ulaşıldı. Aşırı sağcı grup Piskobu Camisinin duvarlarına mavi sprey boya ile haç çizerek, “Bütün Türklere ölüm, 1821” yazmıştı.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen sert tepkiler üzerine Piskobu Camisi'ne sprey boyalarla çizilen haç resimleri ve tehdit içerikli yazılar Rum Kesimi makamlarının talimatıyla temizlendi.

Olaya başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Dışişleri Bakanlığı yanı sıra bir çok sivil toplum kuruluşu tarafından da tepki gösterilmişti.

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