Tepki çekti! BBC Türkçe'den iki yüzlülük

Uluslararası medyanın Türkiye'deki uzantısı olan BBC Türkçe yalan haberlerini sürdürüyor.

BBC Türkçe; Diyarbakır Nevruz mitingini, "Diyarbakır Nevruz mitingine on binlerce kişi katıldı" başlığıyla verdi ve alana girişlerin HES koduyla yapıldığını ifade etti.

BBC Türkçe'nin, 21 Mart'ta yayınladığı haberde, "Diyarbakır Nevruz mitingi, pandemiye rağmen on binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Alana girişler HES koduyla gerçekleşti ve koronavirüs nedeniyle katılımcıların yaş ortalamasının genç olması dikkati çekti." ifadeleri kullanıldı.

AK Parti Kongresi'ne HES kodu ile girilmesini görmezden geldi

Sabah'ın haberine göre; aynı BBC Türkçe; 24 Mart'ta yayınlanan haberinde, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'ne girişlerin HES koduyla yapılmasını ve delegelerin korona testi yapmasını görmezden geldi ve "Lebalep: AKP Kongresi'ne koronavirüs ortamında kalabalık katılım sosyal medyada tepki çekti" iddiasında bulundu.

İngiliz medyası Türkiye'yi hedef alıyor

İngiliz BBC ve BBC Türkçe internet sitesi koronavirüs haberlerinde Türkiye'yi hedef almıştı.

Haber Kanada'dan, fotoğraf Türkiye'den!

BBC; Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Gregoire Trudeau'nun koronavirüse yakalandığı haberini yine Türkiye'den çekilen bir fotoğrafla abonelerine duyurdu. BBC; tepkilerin ardından Türkiye fotoğrafını değiştirdi.

İngiliz BBC Türkçe'nin internet sitesinde; "Koronavirüs testi: COVID 19 hakkında bildikleriniz ne kadar doğru?" başlıklı haberde ülkemiz hedef alındı ve haberde Türk bayrağının önüne bir Asyalı fotoğraf kullanıldı.