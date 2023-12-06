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Gündem Tepki çeken o uygulama yasaklandı! Milli Eğitim Bakanı açıkladı
Gündem

Tepki çeken o uygulama yasaklandı! Milli Eğitim Bakanı açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-12-06 10:19:00 -
Tepki çeken o uygulama yasaklandı! Milli Eğitim Bakanı açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, tepki çeken "sınıf annesi" uygulamasının yasaklandığını açıkladı. Okullarda "sınıf annesi" adı altında görevlendirilen velilere yönelik olarak Milli Eğitim Bakanlığı, resmi bir uyarı yayımladı.

Bakanlık, bu kişilerin sınıflarda çeşitli faaliyetlerde bulunarak velilerden aidat topladığı, ders araç-gereci temini için para talep ettiği ve zaman zaman derslere müdahil olduğu yönündeki şikayetlere dikkat çekti.

MEB: ÖĞRENCİLERİN GÖRÜNTÜLERİNİ KAYDEDİYORLAR

Valiliklere, MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Zarife Seçer tarafından gönderilen "Mevzuatta yer olmayan uygulamalar hakkında (Sınıf annesi)" konulu yazıda, bu kişilerin sınıflarda çeşitli faaliyetlerde bulunarak velilerden aidat topladıklarına, ders araç-gereci temini yönünde faaliyette bulunduklarına, zaman zaman derslere müdahil olduklarına ve öğrencilerin görüntülerini kaydettiklerine dikkat çekildi.

PEDAGOJİK İLKELERE AYKIRI

Öğretmen dışındaki kişilerin eğitim ortamlarına müdahalesinin eğitimin niteliğini bozduğu ve pedagojik ilkelere aykırı durumlar oluşturduğu kaydedilen yazıda "Valiliğinizde okullarda sınıf annesi ve benzeri adlar altında mevzuatta yer almayan uygulamalara mahal verilmemesi, bu konuda okulların uyarılması ve gerekli tedbirlerin alınmasını hususunda gereğini rica ederim." ifadelerine yer verildi.

TEPKİ ÇEKİYORDU

Sınıf annelerinin "öğretmenin önüne geçtiği" eleştirileriyle birlikte bazı sınıf annelerinin, Öğretmenler Günü'nde pahalı hediyeler almak i

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çin yüksek miktarlarda para toplaması, öğretmenlerden kendi çocuklarına özel ilgi beklemesi, veliler arasında gruplaşma yaratması da diğer eleştiriler arasındaydı.

ÖĞRENCİYLE TARTIŞAN SINIF ANNESİ BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU

Son olarak bir öğrencinin sınıf annesiyle tartışması gündem oldu. "Ben bu sınıfın sınıf annesiysem her şeyi bilmek zorundayım" diyen veliye, öğrencinin "Sınıf annesi sanki dünyanın ağası" diye cevap verdiği videoda veliye tepki yağdı.

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