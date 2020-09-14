Tepki çeken görüntüler! Genç kadın polis memuruna küfür yağdırdı

Harem Otogarı'nda bir polis memuruna bağırarak tepki gösteren S.E isimli kadın hakkında soruşturma başlatıldı. Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntülerde, S.E isimli kadın polise bağırarak kolundan çekiştirdiği görülüyor. Gözaltına alınarak tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, şikayetçi polis memurlarının ifadeleri ortaya çıktı.

‘O.. çocukları siz mi geldiniz’

12 eylül günü Harem Otogarı'ndan kadına şiddet anonsu geçmesi üzerine ivedilikle olay yerine gittiklerini belirten polis memuru, "Burada bizi karşılayan ismini olay sebebiyle öğrendiğim M.A.Z. isimli kişi yine ismini orada öğrendiğim S.E. isimli kişi söz konusu işyerinin önünde karşısında oturuyordu. Şahsın yanına gittik ve durumun ne olduğunu sorduk. S.E. birden üzerimize yürüdü ve ‘o.. çocukları siz mi geldiniz’ diyerek hakaretlerde bulundu" dedi.

"bırakın beni o…çocukları "

Kadını sakinleştirmeye çalıştıklarını belirten polis memuru, kadının direncini kırmak için güç kullandıkları esnada kadının ekip arkadaşının karnını ısırdığını söyleyen polis memuru, "Ben de şahsa kelepçe takmak istedim. Fakat bu esnada bana da saldırdı. Eliyle kolumu ve karnımı çizdi. Kelepçeyi taktık araca doğru götürürken ‘bırakın beni o…çocukları anca bana gücünüz yetiyor’ şeklinde küfür ve hakaretlerde bulunup tekme atmaya çalıştı. " ifadelerini kullandı.

‘o…çocukları sizi öldürdüklerinde seviniyorum’

Şikayetçi diğer polis memuru M. Y ise ifadesinde benzer şeyler söyleyerek kadının ‘o..çocukları’ tarzında hakaretlerde bulunduğunu ve tekme attığını söyledi. Polis memuru M.Y kadının kendilerine ‘o…çocukları sizi öldürdüklerinde seviniyorum’ dediğini söyledi.