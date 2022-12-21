Tepki çeken açıklama: Dolar hemen 25 lira olmalı

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Rüstem Çetinkaya, “Kayıplarının telafisi için dolar kuru minimum 22 TL, karlılık için ise 25 TL olmalı” dedi.

Nasıl Bir Ekonomi’den İmam Güneş’e döviz kurlarının sektörü zorladığına değinen Rüstem Çetinkaya şunları söyledi:

“Madencilikte dolar bazında maliyetlerimiz yüzde 20 arttı. Maliyetleri fiyatlara yansıtmamız da mümkün değil. Çünkü derin bir rekabetin yaşandığı pazarda fiyat artırırsak pazarlarımızı kaybederiz. Bir kıskaç içindeyiz. Bugünün şartlarında dolar kurunun minimum 22-25 TL bandında olması gerekiyor. Ancak, ihracatçılar döviz kurları hızlı yükseldiğinde de kar elde etmişti"