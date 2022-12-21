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Ekonomi Tepki çeken açıklama: Dolar hemen 25 lira olmalı
Ekonomi

Tepki çeken açıklama: Dolar hemen 25 lira olmalı

Dolar kurundaki artış hayat pahalılığını direkt olarak etkiliyor. İhracatçıların doların yükselmesi konusunda hükümete yaptığı baskı vatandaşlar tarafından eleştiri konusu haline geliyor. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Rüstem Çetinkaya'dan tepkilere neden olacak bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2022-12-21 08:25:00 -
Tepki çeken açıklama: Dolar hemen 25 lira olmalı

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Rüstem Çetinkaya, “Kayıplarının telafisi için dolar kuru minimum 22 TL, karlılık için ise 25 TL olmalı” dedi.

Nasıl Bir Ekonomi’den İmam Güneş’e döviz kurlarının sektörü zorladığına değinen Rüstem Çetinkaya şunları söyledi:

Madencilikte dolar bazında maliyetlerimiz yüzde 20 arttı. Maliyetleri fiyatlara yansıtmamız da mümkün değil. Çünkü derin bir rekabetin yaşandığı pazarda fiyat artırırsak pazarlarımızı kaybederiz. Bir kıskaç içindeyiz. Bugünün şartlarında dolar kurunun minimum 22-25 TL bandında olması gerekiyor. Ancak, ihracatçılar döviz kurları hızlı yükseldiğinde de kar elde etmişti"

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Yorumlar

Adnan

Ahirette ne kadar kâr edeceksiniz,bunu da düşünün. İnsanoğlu gözünü ancak toprak doyurur.
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