Tepki çeken açıklama: Dolar hemen 25 lira olmalı
Dolar kurundaki artış hayat pahalılığını direkt olarak etkiliyor. İhracatçıların doların yükselmesi konusunda hükümete yaptığı baskı vatandaşlar tarafından eleştiri konusu haline geliyor. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Rüstem Çetinkaya'dan tepkilere neden olacak bir açıklama geldi.
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Rüstem Çetinkaya, “Kayıplarının telafisi için dolar kuru minimum 22 TL, karlılık için ise 25 TL olmalı” dedi.
Nasıl Bir Ekonomi’den İmam Güneş’e döviz kurlarının sektörü zorladığına değinen Rüstem Çetinkaya şunları söyledi:
“Madencilikte dolar bazında maliyetlerimiz yüzde 20 arttı. Maliyetleri fiyatlara yansıtmamız da mümkün değil. Çünkü derin bir rekabetin yaşandığı pazarda fiyat artırırsak pazarlarımızı kaybederiz. Bir kıskaç içindeyiz. Bugünün şartlarında dolar kurunun minimum 22-25 TL bandında olması gerekiyor. Ancak, ihracatçılar döviz kurları hızlı yükseldiğinde de kar elde etmişti"
Ekonomi
Dolar ne kadar oldu? 18 Aralık dolar 2022 döviz kuru: Euro ve sterlinde son durum nedir? 1 dolar ne kadar?
Ekonomi
Dolar tahminleri olay olan Necmettin Batırel'den flaş çıkış: Merkez, dolar düşmesin diye bunu yapıyor
Ekonomi
Dolar ne kadar oldu? 20 Aralık dolar 2022 döviz kuru: Euro ve sterlinde son durum nedir? 1 dolar ne kadar?