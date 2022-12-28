Tepeye İBB'nin on binlerce liralık reklamını koydu! Oda TV 9 manşetten 4'ünü İmamoğlu'na ayırdı

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Oda TV attığı 9 manşetin 4'ünü Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına ayırırken, haklarında iddiada bulunduğu kişilerin açıklamalarına tek satır yer vermedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB ve çeşitli belediyelere yönelik yürütülen 'terör' soruşturması ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına yönelik basın toplantısı düzenledi.

1.5 saatlik açıklamaya tek satır yer vermediler!

1.5 saate yakın konuşan Bakan Soylu, İBB Başkanı'nın kendisini arayarak yardım istediğini, "İmamoğlu saygılarını sunarak beni aramıştır. Bana, 'CHP Genel Merkezi beni sevmiyor, bana yardımcı olur musunuz' diye ricası olmuştur." ifadeleri ile paylaştı.

Öte yandan İBB'deki terör soruşturmasına da değinen Bakan Soylu, terörle mücadelede izledikleri yol haritası gereği birçok belediyede soruşturma yürüttüklerini, İBB'ye de bu kapsamda soruşturma başlattıklarını belirterek, şu 3 temel sorunu aktardı:

1- Bizim 9 Aralık 2021'de dile getirdiğimiz tüm iddianın ikrarını yapmıştır.

2- "Terör örgütleri buraya girmemiştir" diyemiyor. "KHK ile işten çıkarılanları biz hülle ile işe aldık yalandır" demedi.

3- "Dağdaki teröristleri ve kamuya girmesi kesinlikle mümkün olmayan kişileri işe almadık" diyemedi. Bunların hepsi İBB'ye alındı.

Bizim kabahatimiz ne, 9 Aralık 2021'de hayatı yalanla malul olan Özgür Özel, bana bir sataşmada bulundu. İstihbarat elimizde olduğu için soruşturma izni verdik ve başladı.

Biz bu soruşturmayı sadece İBB'ye yapmadık, tüm belediyelerde yaptık.

Eeee.. Tepeye Ekrem'den on binlerce liralık reklamı alırsan..

CHP'li İBB'nin haber ve duyuru platformu gibi yayın yapan Oda TV ise, 9 ana manşetten dördünü Ekrem'in savunmalarına ayırdı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 1.5 saatlik konuşmasına tek satır yer vermeyen Oda TV, aldığı reklam kadar gazetecilik yaptı.

"İmamoğl'nudan Soylu'ya telefon yanıtı" başlığını kullanan Oda TV, Bakan Soylu'nun Ekrem için, "saygılar" diyerek telefon açtı açıklamasını görmedi.

Ekrem İmamoğlu'na ilişkin hakimin gerekçesini okurları ile paylaşmayan aynı Oda TV, Ekrem'in "Hakim beni görmeden, kişiliğimi anladı" savunmasını manşetinden paylaştı.

"Kim bu Arif Yıldırım?" diye soran Oda TV, Ekrem İmamoğlu'nun Bakan Soylu'ya hakaret ettiği sözlerine geniş yer ayırırken,

Soylu'nun, İBB'ye alınan teröristlerle ilgili açıklamasına tek satırlık yer bulamadı.