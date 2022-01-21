Tepeli'nin çıkışı ortalığı karıştıracak! "Kılıçdaroğlu'nun yerinde olsaydım seçimi kazanırdım"

Gazeteciliğin tarafsızlık etiğini göz ardı ederek devleti yönetenlere karşı muhalefet partisi lideri gibi ahkam kesen FOX Haber sunucusu Selçuk Tepeli, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in kendisi hakkında "muhalefet lideri gibi davranıyor" diyerek inceleme başlatma kararı almasına eleştirisine yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu’nu istemeden gömdü

Tepeli dünkü haber bülteninin sonunda “Bana muhalefet lideri gibi demişler, ben muhalefet lideri değilim ama o kadar uzun süre muhalefette kalsam iktidarı mutlaka alırdım kuşkunuz olmasın…” diye konuştu.

Tepeli’nin bu sözleri girdiği hiç bir seçimi kazanamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu akıllara getirdi. Tepeli’nin bu açıklamadı “Kılıçdaroğlunun yerinde olsaydım seçimi kazanırdım” şeklinde yorumlandı. Bu çıkışa CHP kanadından nasıl bir cevap geleceği merak konusu.