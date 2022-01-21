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Siyaset Tepeli'nin çıkışı ortalığı karıştıracak! "Kılıçdaroğlu'nun yerinde olsaydım seçimi kazanırdım"
Siyaset

Tepeli'nin çıkışı ortalığı karıştıracak! "Kılıçdaroğlu'nun yerinde olsaydım seçimi kazanırdım"

Gazetecilik kisvesi altında muhalefet lideri gibi ahkam kesmeye kalkışan FOX Haber sunucusu Selçuk Tepeli, kendisine tepki gösteren RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’e “Ben eleştirel gazetecilik yapıyorum; o kadar uzun süre muhalefette olsaydım iktidarı mutlaka alırdım kuşkunuz olmasın” yanıtını verdi. Tepeli’nin bu sözleri “Kılıçdaroğlu'nun yerinde olsaydım seçimi kazanırdım' şeklinde yorumlandı. CHP’lilerin ne diyeceği merak ediliyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-21 14:24:00 - 2022-01-21 14:36:13

Gazeteciliğin tarafsızlık etiğini göz ardı ederek devleti yönetenlere karşı muhalefet partisi lideri gibi ahkam kesen FOX Haber sunucusu Selçuk Tepeli, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in kendisi hakkında "muhalefet lideri gibi davranıyor" diyerek inceleme başlatma kararı almasına eleştirisine yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu’nu istemeden gömdü

Tepeli dünkü haber bülteninin sonunda “Bana muhalefet lideri gibi demişler, ben muhalefet lideri değilim ama o kadar uzun süre muhalefette kalsam iktidarı mutlaka alırdım kuşkunuz olmasın…” diye konuştu.

Tepeli’nin bu sözleri girdiği hiç bir seçimi kazanamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu akıllara getirdi. Tepeli’nin bu açıklamadı “Kılıçdaroğlunun yerinde olsaydım seçimi kazanırdım” şeklinde yorumlandı. Bu çıkışa CHP kanadından nasıl bir cevap geleceği merak konusu.

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