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Tepeden bakınca "Allah" yazılmak istenen çarşıya müftü yorumu: Şekiller tutmuyor

Balıkesir'de mimarisi Arapça "Allah" yazısı şeklinde inşa edilmeye çalışılan çarşı hakkında açılama yapan İl Müftüsü Ramazan Topcan, "Bu binanın şekli Allah yazısını tutmuyor. Burada eksiklikten ziyade fazlalık var." yazın dedi. Aynı zamanda Topcan, "Allah'ın ismini kalbimize yazalım." uyarısında bulundu.

06 Haziran 2019 Perşembe 10:42
Tepeden bakınca "Allah" yazılmak istenen çarşıya müftü yorumu: Şekiller tutmuyor

Balıkesir’de 1953-1955 yılları arasında inşa edilen ve bir blokunun mimarisinin Arapça "Allah" yazdığı ileri sürülen çarşının drone ile çekilen görüntülerini inceleyen İl Müftüsü Ramazan Topcan, yazının kurallara uymadığını söyledi.

Topcan, binanın şeklinin Kufi yazısı ile Allah yazdığı şeklindeki bilgilerin yanlış olduğunu savundu. İl Müftüsü Ramazan Topcan Allah’ın tüm kainatı yarattığını ve ismini bir mühür olarak her yere işlediğini söyledi. Topcan Allah yazısını tabiatta aramak yerinde insanların bunu kalbine işlemesinin daha önemli olduğunu vurguladı. Topcan, “Eğer bugün dünya üzerinde iyilik egemen olacaksa, kötülükler mağlup olacaksa o zaman geliniz defter yapraklarından daha ziyade kalbimize Allah’ın ismini yazalım. Buna ihtiyacımız var” dedi.

Şekiller tutmuyor

İl Müftüsü Ramazan Topcan, Yeni Çarşı bloklarının görüntülerini incelerken yaptığı açıklamada, “Bu binanın şekli Allah yazısını tutmuyor. Burada eksiklikten ziyade fazlalık var. Baştaki elif, lam var, ama bir tane de fazlalık görülüyor. Eğer ortadaki olmasaydı bir yorum yapılabilirdi. Allah yazısına benzetilme de olmadı. Çünkü kûfî yazı şeklinde sonunun böyle olmaması lazımdı. Sonundaki yerin başı bükük olması lazımdı. Yani bu binanın mimarisi lafzatullah yazısıyla yapılmış denilmesi doğru olmaz. Çünkü şehir mimarcıları karşı çıkabilir. Çünkü uymadı, dört tane çubuk var. Bunların üç tane olması lazımdı.” diye konuştu.

"Kalbimize Allah'ın ismini yazalım"

Dünyanın ve kainatın yaratıcısının Allah olduğunu ve ismini bir mühür olarak tabiata işlediğini belirten Müftü Ramazan Topcan, insanların da Allah ismini kalbine işleyerek dünyada iyiliği ve güzelliği tesis edebileceğini ifade etti. Topcan, “Kainat Allah (C.C.)’nin kitabıdır. Bir vatandaş bugün bir makine icat ediyor, hemen bir tarafına mutlaka kendi adını vuruyor değil mi? Yani Yüce Rabbimiz bu koca kainatı yaratmış, kainatta da Allah’ın imzası olmasın böyle olmaz yani. Baktığınız zaman her tarafta Allah kendi varlığını adeta haykıracak mühürler vurmuştur. Bu önemlidir. Bana sorarsanız tabi elbette tabiatta arayalım ama asıl olan sağda, solda değil kalbimize yazabilmektir. Allah ismini niçin kalbimize yazabilmek? Eğer bugün sadece Türkiye’mizin, dünya üzerinde iyilik egemen olacaksa, kötülükler mağlup olacaksa o zaman geliniz defter yapraklarından daha ziyade kalbimize Allah’ın ismini yazalım. Buna ihtiyacımız var.” diye konuştu.

 

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 10:42
  1. Balıkesir
  2. İl Müftüsü Ramazan Topcan
  3. Allah yazan çarşı

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