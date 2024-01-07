Tepebaşı'ndan 2023'te 83 bin metrekare asfalt

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Tepebaşı’nın fiziki şartlarını daha iyi hale getirmek için 2023 yılında da çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yıl boyunca birçok merkez ve kırsal mahallede eş zamanlı olarak yol ve kaldırım çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar çerçevesinde 2023 boyunca yama asfaltı yapımı için kullanılan asfalt miktarı 18 bin 28 tona ulaştı. Var olan taşıt yollarının iyileştirilmesi kapsamında 24 bin 401 metrekare kilit taş onarımı, 11 bin 125 metrekare altıgen parke taş onarımı yapıldı. Ayrıca asfalt yol kaplama miktarı da 83 bin 750 metrekareye, parke taş ile yol kaplaması da 63 bin 18 metrekareye ulaştı. Yaya ulaşım kalitesini artırmak amacıyla kaldırımlarda 2023 yılında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ise 16 bin 33 metre bordür döşenirken, 31 bin 635 metrekare de parke taş-desen asfalt ile kaldırım yapıldı.

Belediye ekipleri, yıl boyunca 29 bin 536 metrelik de bordür onarımı gerçekleştirdi.

“Çamurlu ve tozlu bir ilçeden bugünlere geldik”

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da ilçedeki belediye hizmetlerinin merkezden kırsala kaliteli şekilde ulaştırıldığına vurgu yaptı. Başkan Ataç, “Tepebaşı’nın adını, görev yaptığım süre zarfında hep örnek, ilk niteliği taşıyan çalışma ve projeler ile Türkiye’ye, dünyaya duyurmayı başardık. Vatandaşlarımız da hatırlayacaklardır, altyapısı sorunlu, çamur ve toz sorunu olan mütevazı bir Tepebaşı’ndan, Avrupalı konukların dahi kentimize gıpta ile baktıkları bugünlere ulaştık. Bu ilçede 1999’da spor sahası bile yoktu. ‘Tepebaşı’ ismi şimdilerde ise hayata geçirdiği örnek projeleri, dünyayı takip eden vizyonu, tarım üreticilerinden ev hanımlarına, gençlerden engelli bireylere, çocuklardan emekli vatandaşlarına kadar herkesi kapsayan âdil projeleri ile anılıyor. Tüm bunlar sosyal hayatın 7-24 devam ettiği bir ilçede gerçekleşince, toplumun her kesimini gözeten onlarca projenin faaliyete geçirilmesi ile ‘Hayat Tepebaşı’nda’ sloganı anlam kazanmış oldu. Tüm bunların yanı sıra rutin belediyecilik çalışmalarımızı da başarı ile sürdürüyoruz. 2023 yılı da ilçemizin fiziki şartlarını daha iyi noktalara taşımak adına verimli bir yıldı. İlçemizde emeğimizin olmadığı, terimizin akmadığı mahallemiz yoktur. Kırsaldan merkeze, herkes için kaliteli hizmet üretmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bunda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Ayrıca mahallelerindeki çalışmalar sırasında anlayış gösteren, bizlere destek olan hemşehrilerime de saygı ve sevgilerimi sunuyorum” diye konuştu.

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