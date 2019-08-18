Tepebaşı’nda vatandaşlar deneyimli kafeleri tercih ediyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından hayata geçirilen deneyimli kafeler, Eskişehirlilerden yoğun ilgi görüyor. Kent halkı tarafından benimsenen kafeler, 10 farklı noktada hizmet veriyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından şehrin çeşitli noktalarında hizmete açılan 10 deneyimli kafe ile vatandaşların komşuları ve sevdikleri ile birlikte vakit geçirebileceği mekanlar kullanıma kazandırılmış oldu. Deneyimli kafelerde özellikle yaşça tecrübeli ve emekli vatandaşlar huzurlu bir ortamda vakit geçirebiliyor. Günlük gazetelerin ve internet erişimi imkanının sağlandığı kafelerde satranç, domino ve briç gibi çeşitli zeka oyunları da yer alıyor.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Tepebaşı bölgemize 10 tane deneyimli kafe açtık. Bu kafeler kentimize çok yakıştı. Mahallelerimizde insanlarımızın bir araya gelerek sosyalleştiği ve hoş bir şekilde vakit geçirebildiği bu mekanları Eskişehir halkı çok sevdi. Onlar sevdikçe bizler de yenilerini açıyoruz. Bu mekanlarda erkekler, kadınlar, çocuklar olmak üzere herkes hizmet alıyor. Deneyimli yurttaşlarımız gününü verimli ve keyifli bir biçimde bu noktalarda geçirebiliyor. Aynı zamanda mahalle sakinlerimiz özel günlerinde bu noktalarda törenler yapabiliyor. Bizler de sık sık deneyimli kafelerimizde vatandaşlarımızla bir araya geliyor, kucaklaşıyor ve sohbet ediyoruz. Onların mutluluğunu gördükçe biz de mutlu oluyoruz" diye konuştu.

Birçok farklı noktada hizmet veren deneyimli kafeler, Yeşiltepe Mahallesi, Batıkent Mahallesi, Şeker Mahallesi, Uluönder Mahallesi, Keskin Mahallesi, Aşağı Söğütönü Mahallesi, Çamlıca Mahallesi, Yukarı Söğütönü Mahallesi ve Yenibağlar Mahallesi’nde hizmet veriyor.