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Tepebaşı’nda parklar yeni bir görünüme kavuşuyor

Tepebaşı Belediyesi, parklarda gerçekleştirdiği bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

18 Ağustos 2019 Pazar 11:51
Tepebaşı’nda parklar yeni bir görünüme kavuşuyor

Tepebaşı Belediyesi, parklarda gerçekleştirdiği bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.


Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları bakım-onarım çalışmalarıyla bölgedeki parkları yeni bir görünüme kavuşturmayı amaçlıyor. Ekipler, sürdürülebilir bir ekosistemi sağlamak, bölgenin gelişen ihtiyaçlarını karşılamak, katılımcı yöntemlerle yeşil alanlar ve spor alanları oluşturmak, engelli bireylerin, kadınların, çocukların ve gençlerin katılımı ile çevre duyarlılığını arttırmak amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından parklar nezih ve bakımlı bir görünüm kazanırken, mahalle sakinleri de çalışmalardan dolayı memnuniyetini ifade ediyor.


Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, ilçe genelinde bulunan parklarda çalışmaların devam edeceğini belirttiler.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 11:51
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