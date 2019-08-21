Tepebaşı’nda İnstagram Fotoğraf Yarışması başlıyor

Tepebaşı Belediyesi ile Eskişehir Fotoğraf Sanatı Derneği (EFSAD) işbirliğinde düzenlenen Instagram Fotoğraf Yarışması başlıyor.

“Kent yaşamı ve bisiklet”, “Kent ve pişmiş toprak kültürü” ve Tepebaşı kırsalda yaşam” başlıkları altında üç ayrı kategoride düzenlenecek yarışmaya ilişkin yapılan açıklamada, yarışmanın Tepebaşı Belediyesi, EFSAD Yönetim Kurulu üyeleri ve Seçici Kurul ile birinci dereceden yakınları dışında tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçılara açık olduğu belirtildi.

Renkli veya siyah-beyaz fotoğraflarla yarışmaya katılım sağlanabileceğinin kaydedildiği açıklamada, “Yarışmaya katılım ücretsizdir. Yarışma Instagram platformu üzerinde düzenlenmektedir. Yarışmaya 18 yaşını doldurmuş herkes katılabilir. Yarışmaya her yarışmacı en fazla 5 fotoğraf ile katılabilir. Bir kişi birden fazla hediye kazanamaz. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların Eskişehir Tepebaşı ilçesine ait olduğunun anlaşılması ve Tepebaşı Belediyesi’nin görev ve sorumluluk alanında bulunduğunun kanıtlanabilir olması gerekmektedir. Bu nedenle mevki, cadde, sokak gibi belirleyici isimlerin fotoğraf adlandırması kullanılması tavsiye edilir. Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların 1 yıldan daha eski olmaması gerekmektedir. Yarışmaya katılım için, @efsad ve @tepebasibeltr Instagram hesaplarının takip edilmesi, ilgili kategori için belirtilen etiket ile zorunlu etiketin kullanılması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan tüm kategoriler için zorunlu etiketlerin, ‘#HayatTepebaşında’, Kent yaşamı ve bisiklet kategorisi için ‘#TepebaşıBisiklet’, Kent ve pişmiş toprak kültürü kategorisi için ‘#TepebaşıPişmişToprak’ ve Tepebaşı kırsalda yaşam için de ‘#TepebaşıKırsal’ olduğuna da dikkat çekildi.

Son gün 18 Ekim Cuma

Her kategori için biner lira para ödülünün bulunduğu yarışmaya başvuru için son günün 18 Ekim 2019 Cuma günü olduğu da hatırlatılırken, diğer detaylar hakkında bilgi sahibi olmak isteyenlerin Tepebaşı Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğüne ulaşabilecekleri bildirildi.