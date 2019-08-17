Tepebaşı’nda haşere ile mücadele aralıksız devam ediyor

Tepebaşı Belediyesi, halk sağlığına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında haşereyle mücadeleye ilçe merkezleri ve kırsalda hız kesmeden devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince, yıl boyunca gerçekleştirdikleri haşereyle mücadele çalışmalarına devam ediyor. Yıl boyunca yapılan çalışmalar kapsamında ekipler, ilçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de yaz-kış larva ve uçkun ilaçlamasını sürdürüyor. Ayrıca Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, cami, okul gibi kurumlarda da gelen talepler doğrultusunda ilaçlama çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, halk sağlığı açısından kritik öneme sahip olan ilaçlama çalışmalarının aralıksız olarak süreceğini belirtirken, vatandaşların ilaçlama konusundaki istek ve şikayetlerini Mavi Masa’nın 444 44 26 numaralı telefonu arayarak iletebileceklerini bildirdi.