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Tepebaşı çiçekler ile şenleniyor

Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Zincirlikuyu Mahallesi’nde bulunan seralarında yetiştirilen çiçekler, ilçenin dört bir yanını süslemeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 13:15:34 -
Tepebaşı çiçekler ile şenleniyor

Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Zincirlikuyu Mahallesi’nde bulunan seralarında yetiştirilen çiçekler, ilçenin dört bir yanını süslemeye devam ediyor.


75 dönümlük arazi üzerinde kurulu bulunan seralarda ve fidanlık alanda, bitkilerin bakımının yanı sıra mevsimlik çiçek üretimi de gerçekleştiriliyor. Tepebaşı Belediyesi, kendi kurduğu tam otomasyonlu seralarda çeşitli türlerde binlerce kışlık ve yazlık çiçek üretirken; yaz-kış üretime devam eden seralar, Tepebaşı’nın çiçeklendirilmesinde büyük rol oynuyor. Serada yetiştirilen çiçekler, bitkiler ve çeşitli ağaçlar sayesinde Tepebaşı’nın parkları, sokakları, refüjleri rengarenk bir görünüme kavuşuyor. Bu üretimlerin yanı sıra bitkilerin sağlıklı gelişimleri için yapılan işlemler dahilinde saksı değişimi, budama ve bakım çalışmaları da gerçekleştiriliyor.


Seralarda üretilen Çin karanfili, petunya, aslanağzı, alisyum, top kadife, horozibiği, ipek çiçeği, sardunya, çok yıllık yıldız çiçeği, aster, adaçayı çiçeği, gaillardia, margarit papatyası ve calendula türlerinden çiçeklerin ekimi, belediye ekiplerince sürüyor. Vatandaşlar da kent genelinde gerçekleştirilen çiçeklendirme çalışmalarından duyduğu memnuniyetini ifade ediyor.

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