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Tepebaşı Belediyesi üreticilerin yanında

Tepebaşı Belediyesi, kırsal mahallelerde hayata geçirdiği ve destek verdiği projelerle takdir toplama devam ederken, tarım ve hayvancılık yapan üreticileri de bilgilendirmeyi sürdürüyor.

05 Eylül 2019 Perşembe 15:17
Tepebaşı Belediyesi üreticilerin yanında

Tepebaşı Belediyesi, kırsal mahallelerde hayata geçirdiği ve destek verdiği projelerle takdir toplama devam ederken, tarım ve hayvancılık yapan üreticileri de bilgilendirmeyi sürdürüyor.


Tepebaşı Belediyesi, “Kırsalıyla Kalkınan Tepebaşı” sloganıyla gerçekleştirdiği ve destek verdiği örnek projelerle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Ayrıca Tepebaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, gerek mahallelerde gerekse de katıldıkları çeşitli fuarlarda vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmalarını da sürdürüyor.


Son olarak Tepebaşı Belediyesi tarafından ETO-TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen ‘Eskişehir Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı’nda bilgilendirme standı açıldı. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın Etiyopya’da düzenlenen 14. İnsan Yerleşimleri Küresel Forumu’nda ülkemizi temsil etmesi dolayısıyla standı Tepebaşı Belediye Başkan Vekili Zehra Zeydan ziyaret etti. Stantta bulunan Tepebaşı Belediyesi yetkilileri ise, fuar alanını gezen vatandaşlara Süt Toplama Merkezleri, Sakintepe Soğuk Hava Deposu, Cumhuriyet Sebze Hali, Kadın Üreticiler Satış Noktası, Ekolojik Pazar gibi hayata geçirilen ve destek verilen projeler hakkında bilgi verdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Türkiye’nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür” sözünü hatırlatan Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, bu anlamda Tepebaşı bölgesindeki kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlarla kol kola çalışmalar sürdürmeye devam edeceklerini ve ellerinden gelen desteği vermeyi de sürdüreceklerini belirttiler.


Öte yandan vatandaşların Tepebaşı Belediyesi’nin standını fuarın son günü olan 8 Eylül’e kadar ziyaret edebilecekleri bildirildi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 15:17
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