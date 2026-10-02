Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç yıkım kararından haberi olmadığını iddia etti

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Tepebaşı'nda 2023 yılında bir işletmede yapılan yıkıma ilişkin "görevi kötüye kullanma" davasında hâkim karşısına çıktı ve bahse konu yıkım kararından haberi olmadığını iddia etti. Davanın ikinci duruşması 2 Ekim'de Eskişehir 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

İlk duruşmaya sağlık mazereti bildirerek katılmayan Ataç, bu duruşmada savunma yaptı ve belediyede yapılan işlemlerden haberi olmadığını söyledi. Aynı dosyada Belediye Başkan Yardımcısı Nuray Çayır da "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılanıyor; iki sanık da avukatlarıyla duruşmaya katıldı. Şikâyetçi şirketin yetkilileri Esra Bor ve Erdem Büyük de duruşmada hazır bulundu.

Davada, belediyenin yıkım kararı aldığı yüzlerce yapıya dokunmayıp yalnızca şikâyetçi şirkete ait yapıları yıktığı iddia ediliyor.

Savcı, yıkılmayan yapıların dökümünü istedi

Cumhuriyet savcısı, belediyenin yıkım kararı aldığı hâlde yıkmadığı yapıların ayrıntılı dökümünün istenmesini talep etti. Bu yapıların 500'ü aşkını 2022 yılına, 100'ü aşkını 2023 yılına ait. Mahkeme duruşmayı 15 Ocak 2027 saat 09.30'a erteledi.

Basın mensubu salondan çıkarıldı, partili heyet salonda kaldı

Duruşma başlayacağı esnada salonda bulunan bir basın mensubu, yeterli alanın olmadığı gerekçesiyle dışarı çıkarıldı. Heyet odasından Ataç'la birlikte giren YENİ Parti İl Başkanı Talat Yalaz ve beraberindeki ekip ise duruşma salonunda bulunmaya devam etti. Yalaz ve ekibinin salonda kalmasına herhangi bir şekilde müdahalede bulunulmadığı görüldü.

Şikâyetçi avukatı: "Herkesin sorumluluk almaktan kaçındığı bir ortam"

Duruşma çıkışında konuşan şikâyetçi avukatı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, hem bu yıkım hem de yıkılmayan diğer yerler için şikâyette bulunduklarını ve adalete güvendiklerini belirtti.

Gücüyener, "Ama duruşmada gördük ki belediye başkanının yapılanlardan haberi yok, yardımcılarının haberi yok, müdürlerin haberi yok. Sanki belediyenin iş makineleri kendi kendine gelmiş de yıkım yapmış. Herkesin sorumluluk almaktan kaçındığı bir ortamla karşı karşıyayız" dedi. Avukat, öncelikle kamu görevlilerinin kendi belediyelerinde olanların sorumluluğunu almasını istediklerini, bu uygulamalarla ilgili gereken yargı kararlarının çıkacağına inandıklarını kaydetti.

Salondan çıkarılma konusunda ise Gücüyener şunları söyledi: "Duruşma salonumuz küçük. Esra Hanım'ın eşi ve kayıt almadan dinlemek isteyen bir basın mensubu, salonun küçük olduğu gerekçesiyle dışarı çıkarıldı. Yaklaşık on dakika sonra belediye başkanının beraberindekiler, salonda kendilerine yer buldu. Bu durum müvekkillerimizde, belediye lehine bir ayrım yapıldığı intibaı oluşturdu. Üzücü bir durumdu."

Şirket yetkilisi Esra Bor, benzer durumda yüzlerce bina varken yıkım için kendi işletmelerinin seçildiğini söyledi. Yıkımın hukuka aykırı olduğunu en başından beri dile getirdiklerini belirten Bor, bu tespitin idare mahkemesinin kesinleşmiş kararıyla da sabit olduğunu bildirdi.

Bor, taleplerini şöyle ifade etti: "Aradığımız şey, bir ayrıcalık değil. Kamu gücünün kullanıldığı bir işlemde, hukukun gereğinin yerine getirilmesidir. Talebimiz, olayın bütün yönleriyle araştırılması, sorumluluğun hukuk önünde ortaya konulması ve bundan sonra hiçbir girişimcinin benzer bir mağduriyet yaşamamasıdır. Adalet istiyoruz. Ne eksik, ne fazla."