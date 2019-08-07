Tepebaşı bayrama hazır

Tepebaşı Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. Bayram süresince mesaide olacak belediye ekipleri, vatandaşlara kurban kesimi sırasında her sene olduğu gibi bu sene de yardımcı olmaya devam edecek.

Tepebaşı Belediyesi, Kurban Bayramı’nda vatandaşların kurbanlarını sorunsuz ve huzur içinde kesebilmeleri için mesaide olacak. Kurban kesecek vatandaşların, Muttalip Mahallesi’nde bulunan kurban pazarından aldıkları kurbanlıklarını Uluönder Kapalı Pazaryeri’nde oluşturulacak kesim alanına götürebilmeleri için ücretsiz nakil araçları tahsis edildi. Kurban kesimi, bayramın ilk gününde 08.00-13.00 saatleri arasında yapılacak. Kurbanlıkların sağlık koşullarına uygun ve kontrollü bir şekilde kesilmesi için veteriner hekim görev yapacak. Belirlenen yerler dışında kurban satış ve kesiminin önüne geçmek için ise zabıta ekipleri görev yapacak. Yasalara aykırı satış ve kesim yapılmaması için Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler görevlerinin başında olacak. Ayrıca yaşanabilecek kazalara karşı da tam donanımlı bir sağlık ekibi de bir ambulans ile kesim alanında hazır bulundurulacak.

Uluönder Kapalı Pazaryeri’ne gelen vatandaşlara, kurbanları kesilirken alanda sıcak çorba ve çay ikramı da yapılacak. Kesimi yapılan kurbanlıklar, görevli personel tarafından parçalar halinde özenle paketlenerek kurban sahiplerinin evlerine ücretsiz servis edecek.