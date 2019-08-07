0553 313 94 23

Tepebaşı Avrupa’da en iyiler arasında

Tepebaşı Belediyesi’nin sürdürdüğü REMOURBAN-Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesi, Avrupa Birliği’nin Akıllı Kentler Bilgi Sistemi tarafından hazırlanan “Akıllı bir kentin oluşturulması: Avrupa çapında en iyi uygulamalar” adlı yol gösterici kitapta yer aldı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:07
Tepebaşı Avrupa’da en iyiler arasında

Tepebaşı Belediyesi’nin sürdürdüğü REMOURBAN-Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesi, Avrupa Birliği’nin Akıllı Kentler Bilgi Sistemi tarafından hazırlanan “Akıllı bir kentin oluşturulması: Avrupa çapında en iyi uygulamalar” adlı yol gösterici kitapta yer aldı.


Tepebaşı Belediyesi, REMOURBAN - Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesi ile marka kent olma yolunda emin adımlar atmaya devam ediyor. Aşağı Söğütönü Mahallesi’nde bulunan Yaşam Köyü’nde uygulanan REMOURBAN - Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesi, Avrupa Birliği’nin Akıllı Kentler Bilgi Sistemi tarafından hazırlanan “Akıllı bir kentin oluşturulması: Avrupa çapında en iyi uygulamalar” adlı yol gösterici kitapta yer aldı.


Akıllı kentler ve topluluklar için 7 deniz feneri projenin uygulamalarına yer verilen kitapta, Türkiye’den Tepebaşı Belediyesi’nin yürüttüğü ve Avrupa Birliği tarafından fonlanan Türkiye’deki en yüksek bütçeli birinci nesil Akıllı Kent Projesi REMOURBAN da yer aldı. Avrupa’da öne çıkan akıllı kent stratejileri ve en iyi uygulama örneklerinin incelendiği söz konusu kitabın amacı, çok ortaklı uluslararası akıllı kent projelerinde kentlerin butuncul ve koordineli yönetişim ile küresel ve yerel ölçekte karşılaştıkları zorlukları nasıl aşarak başarıya ulaştığının, yol haritalarıyla birlikte belirtilmesi olarak açıklanıyor. Kitapta Türkiye’den Tepebaşı Belediyesi’nin yürüttüğü ve Avrupa Birliği tarafından fonlanan ülkedeki en yüksek bütçeli birinci nesil Akıllı Kent Projesi REMOURBAN da geniş yer alıyor. Avrupa’daki proje geliştiricileri, kentler, kurumlar, endüstri ve uzmanları bir araya getiren Akıllı Kentler Bilgi Sistemi, akıllı kentlerin yaratılması ve enerji açısından verimli bir kentsel çevre oluşturulması için yeni projelerde test edilen başarılı yenilikçi teknolojilerin yaygınlaşmasını sağlamayı; veri, deneyim ve teknik bilgi alışverişini teşvik ediyor.


Gerçekleştirdiği proje ve yatırımları ile adını ülke dışında duyurmayı başaran Tepebaşı Belediyesi, REMOURBAN - Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesi ile ülkemizin uluslararası rekabette güçlenmesine katkı sağlamaya devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:07
  1. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ordu İŞKUR yeni binasında
    1. Ordu İŞKUR yeni binasında
    2. GÜNCELLEME - Antalya'daki tur..
    3. Bu tabaklar çocuklarınızın iştahını..
    4. Hafif ticari araç boş sulama kanalına..
    5. ‘Hükümet Kadın’ makam koltuğuna oturdu
    6. Benzine indirim geldi
    7. Denizli’de Kurban bayramı namazı kaçta..
    8. Martta Kristina, şehadet getirerek..
    9. Küçük Sanayi Sitesi esnafından..
    10. Milas’ta orman yangını
    11. Milli antrenör toprağa, can dostu..
    12. Sungurlu’da orman yangını
    13. Vali Çiftçi’den Sorkun köyün’de..
    14. Kuyumcular odası "müeyyide yetkisi"..
    15. Müftü Keskin’den kurban bağışı
    16. Aydın MHP, çiçeği burnunda polislere..
    17. Ayağına yaba saplandı
    18. Yabancı uyruklu şahıs ‘savcıyım’..
    19. Tekerlekli Sandalye Basketbol
    20. Nuhoğlu, İlgezdi, İmamoğlu... İşte..
    21. İhtiyaç sahibi ailelere tekerlekli..
    22. Havalandırma boşluğundan yayılan duman..
    23. Milli Savunma Bakanlığı: "ABD askeri..
    24. Kapkaçı yaptı, mahkemede serbest kaldı
    25. "Nahda, ilk kez içinden birini..
    26. 11. Büyükelçiler Konferansı
    27. Erzurum'da koruma altındaki yaban..
    28. Otomobilde arkadaşını öldüren zanlı..
    29. British Airways sistemi bozuldu,..
    30. Akçaabat’ta 6. Uluslararası resim..
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"