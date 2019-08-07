Tepebaşı Avrupa’da en iyiler arasında

Tepebaşı Belediyesi’nin sürdürdüğü REMOURBAN-Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesi, Avrupa Birliği’nin Akıllı Kentler Bilgi Sistemi tarafından hazırlanan “Akıllı bir kentin oluşturulması: Avrupa çapında en iyi uygulamalar” adlı yol gösterici kitapta yer aldı.

Tepebaşı Belediyesi, REMOURBAN - Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesi ile marka kent olma yolunda emin adımlar atmaya devam ediyor. Aşağı Söğütönü Mahallesi’nde bulunan Yaşam Köyü’nde uygulanan REMOURBAN - Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesi, Avrupa Birliği’nin Akıllı Kentler Bilgi Sistemi tarafından hazırlanan “Akıllı bir kentin oluşturulması: Avrupa çapında en iyi uygulamalar” adlı yol gösterici kitapta yer aldı.

Akıllı kentler ve topluluklar için 7 deniz feneri projenin uygulamalarına yer verilen kitapta, Türkiye’den Tepebaşı Belediyesi’nin yürüttüğü ve Avrupa Birliği tarafından fonlanan Türkiye’deki en yüksek bütçeli birinci nesil Akıllı Kent Projesi REMOURBAN da yer aldı. Avrupa’da öne çıkan akıllı kent stratejileri ve en iyi uygulama örneklerinin incelendiği söz konusu kitabın amacı, çok ortaklı uluslararası akıllı kent projelerinde kentlerin butuncul ve koordineli yönetişim ile küresel ve yerel ölçekte karşılaştıkları zorlukları nasıl aşarak başarıya ulaştığının, yol haritalarıyla birlikte belirtilmesi olarak açıklanıyor. Kitapta Türkiye’den Tepebaşı Belediyesi’nin yürüttüğü ve Avrupa Birliği tarafından fonlanan ülkedeki en yüksek bütçeli birinci nesil Akıllı Kent Projesi REMOURBAN da geniş yer alıyor. Avrupa’daki proje geliştiricileri, kentler, kurumlar, endüstri ve uzmanları bir araya getiren Akıllı Kentler Bilgi Sistemi, akıllı kentlerin yaratılması ve enerji açısından verimli bir kentsel çevre oluşturulması için yeni projelerde test edilen başarılı yenilikçi teknolojilerin yaygınlaşmasını sağlamayı; veri, deneyim ve teknik bilgi alışverişini teşvik ediyor.

Gerçekleştirdiği proje ve yatırımları ile adını ülke dışında duyurmayı başaran Tepebaşı Belediyesi, REMOURBAN - Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesi ile ülkemizin uluslararası rekabette güçlenmesine katkı sağlamaya devam ediyor.