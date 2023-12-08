Tenzor İnternational Cup Bodrum’da yelken açtı

Türkiye’ye yelken yarışlarında yeni bir boyut kazandıracak olan J/70 sınıfı teknelerin yarışı olan Tenzor International Cup Bodrum’da başladı.

İlk gün sabah saatlerinde yapılan açılış töreninde Bodrum Kaymakamı Mustafa ÇİT, yarışmanın ev sahibi ve organizatörü olan İstanbul merkezli AP Tesis Yönetimi A.Ş. yönetim kurulu başkanı Burak Zengin, yarışların uluslararası bağlantılarını yürüten yönetim kurulu üyesi Kate Tsepliaeva birer konuşma yaptı.

Bodrum Kaymakamı ÇİT, Dünya’nın önemli yelken yarışları arasına girmeye aday olan Tenzor International Cup’ın Bodrum’da düzenlenmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bodrum’un uluslararası organizasyonlarda da bir marka olması yönünde önemli adımlar attığına vurgu yaptı.

Organizasyonun idari ve sportif direktörü Burak Zengin, yarışmanın Kış Serisi’nin her etabında Dünya şampiyonlarını ağırlayacaklarını ve yarışmanın final etabında ABD takımlarının da olacağını açıkladı. Bu amaçla her aşamada kaliteyi üst düzeyde tuttuklarını ve teknik açıdan olimpiyat yarışları seviyesinde bir organizasyon yaptıklarını söyledi. Kate Tsepliaeva ise bir bölümünü Türkçe yaptığı konuşmasında Türkiye’de uluslararası bir yelken organizasyonu yaratmak üzere yola çıktıklarını anlattı.

5 etaplı yarışların ilk etabına aralarında Russin Bogotry ve Tenzor Team gibi Dünya ve Avrupa Şampiyonluklarında dereceleri bulunan yerli ve yabancı 12 takım katılıyor.

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Başhakemliğini Can Giray’ın yaptığı yarışmaların ilk gününe sağanak yağış damga vurdu. Rüzgârın gücünü etkileyen yağmur ilk günkü yarışların gecikmeli başlamasına neden oldu.

İlk etap yarışları Cumartesi ve Pazar günkü yarışların ardından ödül töreni ile son bulacak.

* Tenzor International Cup Kış Serisi Etapları

1. Etap: 7-10 Aralık, 2023

2. Etap: 11-14 Ocak, 2024

3. Etap: 8-11 Şubat, 2024

4. Etap: 7-10 Mart, 2024

5. Etap (Final): 11-14 Nisan, 2024