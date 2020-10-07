Tenzile Anneyi rahmetle anıyoruz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın kıymetli anneleri Tenzile Erdoğan hanımefendiyi Hakk’a irtihalinin 9. Yıl dönümünde rahmet ve dualarla yad ediyoruz.
Haber Merkezi
Türkiye’nin vesayet odaklarıyla hesaplaşmasında, Müslümanların üvey evlat muamelesi görmekten kurtulmasında ve ülkemizin dünya devleriyle baş eder bir seviyeye gelmesinde öncü rol oynayan Başkan Erdoğan gibi kıymetli bir değeri yetiştiren Tenzile hanım, 2011 yılında ruhunu Rahman’a teslim etmişti. 88 yaşında ebedi aleme göçen Tenzile hanımefendiyi son yolculuğuna milyonlarca insan tekbir nidaları eşliğinde uğurlamıştı. Tenzile hanım, İstanbul Üsküdar’daki Karacaahmet Mezarlığında medfundur.