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Gündem Tenzile Anneyi rahmetle anıyoruz
Gündem

Tenzile Anneyi rahmetle anıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın kıymetli anneleri Tenzile Erdoğan hanımefendiyi Hakk’a irtihalinin 9. Yıl dönümünde rahmet ve dualarla yad ediyoruz.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 09:25:00 -
Tenzile Anneyi rahmetle anıyoruz

 Haber Merkezi 

Türkiye’nin vesayet odaklarıyla hesaplaşmasında, Müslümanların üvey evlat muamelesi görmekten kurtulmasında ve ülkemizin dünya devleriyle baş eder bir seviyeye gelmesinde öncü rol oynayan Başkan Erdoğan gibi kıymetli bir değeri yetiştiren Tenzile hanım, 2011 yılında ruhunu Rahman’a teslim etmişti. 88 yaşında ebedi aleme göçen Tenzile hanımefendiyi son yolculuğuna milyonlarca insan tekbir nidaları eşliğinde uğurlamıştı. Tenzile hanım, İstanbul Üsküdar’daki Karacaahmet Mezarlığında medfundur.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

mehmet

Allah cc rahmet eylesin mekanı cennet olsun Tenzile teyzemizin.
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Recep

Allah rahmet eylesin, Allah mekanını cennet eylesin.
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