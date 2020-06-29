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Spor

Teniste performans turnuvaları koronavirüs nedeniyle ertelendi

Yeniakit Publisher
2020-06-29 09:38:32 -
Teniste performans turnuvaları koronavirüs nedeniyle ertelendi

ANKARA (AA) - Temmuz ayında düzenlenmesi planlanan 4x4 performans tenis turnuvalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendiği duyuruldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, normalleşme sürecinde bölgesel kapsamda düzenlenmesi ve sporcuların eşit şartlarda katılmalarının amaçlandığı turnuvaların, sporcu sağlığının riske atılmaması için ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildiği belirtildi.

Erteleme kararının kulüpler tarafından iletilen başvurular değerlendirilerek, devam eden salgın tedbirleri doğrultusunda alındığı vurgulandı.

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