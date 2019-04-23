Tenis: TEB BNP Paribas İstanbul Cup - Milli sporcu Çağla Büyükakçay, teklerde ana tablodaki ilk maçında Rus tenisçi Svetlana Kuznetsova'ya 2-0 yenilerek elendi



İSTANBUL (AA) - TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcu Çağla Büyükakçay, tekler ana tablo ilk tur maçını kaybederek elendi. Esenyurt'taki Spor Toto Tennis Park'ta gerçekleştirilen organizasyonda Çağla Büyükakçay, dünya eski 2 numarası Svetlana Kuznetsova karşısında ilk seti 6-3 kaybetti. Çekişmeli geçen ikinci seti de 7-6 kazanan Rus tenisçi Kuznetsova ikinci tura yükseldi. Bu sonuçların ardından turnuvada tekler ana tabloda Türk sporcu kalmadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.