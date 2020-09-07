Tenis karşılaşmasında akıllara durgunluk veren olay
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Açık'ta, usta raket Novak Djokovic, kaybettiği puanın ardından sinirlenip topa vurunca hakeme isabet etmesi sonucu diskalifiye edildi.
ABD'nin New York şehrinde gerçekleştirilen ABD Açık'ta kariyerinin 18. grand slam şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen tek erkekler dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic ve İspanyol Pablo Carreno Busta karşılaştı.
Hakemi boynundan vurunca elendi
Maçın ilk setinde rakibine 6-5 yenik durumda olan Djokovic'in sinirlenip vurduğu top çizgi hakeminin boğazına geldi. Bu olayın ardından 33 yaşındaki tenisçi diskalifiye edilirken, Busta çeyrek finale çıktı.
Djokovic'in bu harekit sosyal medyayı salladı. Topa vuran videosu viral oldu.