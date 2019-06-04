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Tenis: Fransa Açık

Tek erkeklerde Nadal ve Federer, tek kadınlarda Konta ve Vondrousova yarı finale yükseldi

04 Haziran 2019 Salı 22:27
Tenis: Fransa Açık


İSTANBUL (AA) - Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) 10. gününde tek erkeklerde Rafael Nadal ve Roger Federer ile tek kadınlarda Johanna Konta ve Marketa Vondrousova yarı finale kaldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 10. gün maçları tamamlandı.

Roland Garros'ta 11 olmak üzere 17 grand slam şampiyonluğuna sahip İspanyol Rafael Nadal, çeyrek finalde 7 numaralı seribaşı Japon Kei Nishikori ile karşılaştı. Rakibini bir saat 51 dakika süren mücadelede 6-1, 6-1 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yenen dünya 2 numarası Nadal, yarı finale çıktı.

Kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan 3 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer ise çeyrek finalde dünya klasmanının 24 numarası Stan Wawrinka ile mücadele etti. Vatandaşını 3 saat 35 dakika süren karşılaşmada 7-6, 4-6, 7-6 ve 6-4 sona eren setlerle 3-1 mağlup eden 2009 yılının şampiyonu Federer, adını yarı finale yazdırarak Nadal'ın rakibi oldu.

Federer ve Nadal ikilisi, kariyerlerinde 39. kez karşı karşıya gelecek. Nadal'ın birbirlerine karşı oynadıkları maçlarda 23-15 üstünlüğü bulunsa da ikili arasındaki son 5 karşılaşma, Federer'in galibiyetiyle sonuçlandı.


- Kadınlarda Konta ve Vondrousova yarı finalde


Tek kadınlar çeyrek finalinde 26 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Johanna Konta, 7 numaralı seribaşı ABD'li Sloane Stephens ile karşılaştı.

Geçen yılın finalisti Stephens'ı bir saat 11 dakika sonunda 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenen Konta, Roland Garros'ta 1983'ten bu yana yarı finale çıkan ilk Büyük Britanyalı kadın tenisçi oldu.

Günün son çeyrek final maçında ise 31 numaralı seribaşı Hırvat Petra Martic, Çek Marketa Vondrousova ile karşı karşıya geldi.

İki saat süren karşılaşmadan 7-6 ve 7-5 biten setlerle 2-0 galip ayrılan 19 yaşındaki Vondrousova, yarı finalde Konta ile eşleşti.


- Djokovic ve Halep korta çıkacak


Turnuvada yarın, çeyrek final maçları sona erecek.

Tek erkeklerde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic ile 5 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev ve 4 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem ile 10 numaralı seribaşı Rus Karen Khachanov karşılaşacak.

Tek kadınlarda ise 3 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep ile ABD'li Amanda Anisimova ve 8 numaralı seribaşı Avustralyalı Ashleigh Barty ile 14 numaralı seribaşı ABD'li Madison Keys mücadele edecek.





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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 22:27
  1. Fransa Açık
  2. Rafael Nadal
  3. Roger Federer
  4. tenis

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