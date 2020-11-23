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Spor Tenis: ATP Finalleri
Spor

Tenis: ATP Finalleri

Erkekler sezon sonu turnuvasında Avusturyalı Thiem'i 2-1 mağlup eden Rus Medvedev şampiyon oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-23 00:02:26 -
Tenis: ATP Finalleri

İSTANBUL (AA) - Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde Rus Daniil Medvedev, Avusturyalı Dominic Thiem'i 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 51. ATP Finalleri, Medvedev ile Thiem arasındaki final karşılaşmasıyla sona erdi.

4 numaralı seribaşı Medvedev, 2 saat 42 dakika süren mücadelede 3 numaralı seribaşı rakibini 4-6, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yendi.

ATP Finalleri'nde oynadığı beşinci maçını da kazanan Rus tenisçi, turnuvadaki ilk şampiyonluğunu elde etti.

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