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Spor Tenis: ATP Finalleri
Spor

Tenis: ATP Finalleri

Erkekler sezon sonu turnuvasının açılış maçında Avusturyalı Thiem, son şampiyon Yunan Tsitsipas'ı 2-1 mağlup etti

Yeniakit Publisher
2020-11-15 20:17:17 -
Tenis: ATP Finalleri

İSTANBUL (AA) - Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nin ilk gününde Avusturyalı Dominic Thiem, Yunan Stefanos Tsitsipas'ı 2-1 yendi.

Erkekler dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren ATP Finalleri'nin 51'incisi, İngiltere'nin başkenti Londra'da başladı.

Londra 2020 Grubu karşılaşmalarının oynandığı ilk günün açılış maçında, 3 numaralı seribaşı Dominic Thiem ile 6 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas karşılaştı.

2 saat 17 dakika süren mücadelede rakibini 7-6, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup eden Thiem, sezon sonu turnuvasına galibiyetle başladı.

Geçen sene finalde Tsitsipas'a karşı kaydeden Thiem, böylece rakibinden rövanşı da almış oldu.


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