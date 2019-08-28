Tenis: ABD Açık - Tek erkeklerde 7 numaralı seribaşı Nishikori, ABD'li Klahn'ı 3-1 yenerek tur atladı



İSTANBUL (AA) - ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde 7 numaralı seribaşı Japon Kei Nishikori, üçüncü tura çıktı. ABD'nin New York kentindeki sezonun son grand slam turnuvasında Nishikori, ikinci tur mücadelesinde dünya klasmanında 108. sırada yer alan ABD'li Bradley Klahn ile karşılaştı. Toplam 2 saat 43 dakika süren karşılaşmayı 6-2, 4-6, 6-3 ve 7-5'lik setlerle 3-1 kazanan Nishikori, adını üçüncü tura yazdırdı. Turnuvada son dört yılda iki kez yarı final oynayan Nishikori, Cristian Garin-Alex de Minaur maçının galibiyle karşılaşacak.



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