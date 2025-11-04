Teneffüste panik! Başıboş köpek okul bahçesine girdi
Teneffüs ziliyle bahçeye çıkan öğrencilerin neşesi, aniden içeri giren bir köpekle yerini paniğe bıraktı... Kısa sürede korkuya kapılan çocuklar sınıflara koşarken, yaşanan panik anları cep telefonuyla kaydedildi.
Çorum’un Üçtutlar Mahallesi’nde bulunan Kocatepe İlkokulunda öğrenciler teneffüs sırasında korku dolu dakikalar yaşadı. Olay, Üçtutlar Mahallesi'nde bulunan Kocatepe İlkokulu’nda meydana geldi. Teneffüs saatinde okul bahçesine giren başıboş köpek, çocuklara doğru koştu. Bunun üzerine bazı öğrenciler korkarak okul binasına ve basketbol sahası alanına kaçtı.
Öğretmenler öğrencileri binaya aldı
Bahçede görevli öğretmenler, öğrencileri okul binasına aldıktan sonra, köpeği okuldan uzaklaştırdı. Yaşananlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.