Keşmir’de sarsıcı patlama! Karakoldaki inceleme can kayıplarını getirdi!

Dünya

Hindistan kontrolündeki Keşmir’de bir polis karakolunda ele geçirilen patlayıcılar incelenirken şiddetli bir patlama meydana geldi. Olay yerine hızla ekipler sevk edilirken patlamanın etkisi çevrede büyük paniğe yol açtı. İlk belirlemelere göre 9 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi de yaralandı. Bölge yetkilileri soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğünü belirtirken güvenlik tedbirleri artırıldı.

Srinagar kentindeki Nowgam Polis Karakolu'nda güvenlik güçlerinin ele geçirdiği patlayıcı maddeler incelenirken patlama yaşandı. Olayda, 9 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer, patlamanın nedeni araştırıldığını belirterek, olaylı ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

 

