Yılmaz Özdil'den Ekrem İmamoğlu'nun Suç Örgütü iddianamesine tepki: Amigoluk yapıyorlar

Ekrem İmamoğlu ve İBB'ye yönelik rüşvet, yolsuzluk ve usulsüzlük soruşturmasında "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" olarak tanımlanan yapılanmaya ilişkin 402 şüpheli hakkında dava açıldığı duyuruldu.80 milyar TL tutarında maden kaybı ve kamu zararı iddiası sonrası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye yönelik rüşvet, yolsuzluk ve usulsüzlük soruşturmasında kritik aşamaya geldi. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" olarak tanımlanan yapılanmaya ilişkin 402 şüpheli hakkında dava açıldığı duyuruldu.

İddianamede, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, örgütün "kurucusu ve lideri" olarak yer aldı.

Savcılık açıklamasına göre İmamoğlu; "rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, suç gelirlerini aklama, kamu kurumlarını dolandırma, kişisel verileri ele geçirme ve çevreyi kasten kirletme" gibi 142 ayrı suçlamayla yargılanacak.

Dosyada ayrıca İBB yöneticilerinden Murat Ongun, Fatih Keleş, Ertan Yıldız ve Ajan Hüseyin Gün'ün de aralarında olduğu 6 isim, "örgüt yöneticisi" sıfatıyla yer aldı.

KAMU ZARARI AÇIKLANDI: 160 MİLYAR TL VE 24 MİLYON DOLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, iddianamenin içeriğine ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Kamu zararı toplam suç tarihinden itibaren 160 milyar TL ve 24 milyon dolar. 95 tane taşınmaz. Bunlar güncel değerler değil. Suç tarihi 10 yıllık süreci kapsıyor."

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"ne ilişkin soruşturma devam ederken muhalefet tarafında ise adeta yer yerinden oynuyor. Fondaş medyanın davayı ve ortadaki delilleri sulandırma çalışmaları muhalif yazarların bile tepkisini çekmeye başladı son olarak muhalefet medyanın "dosya boş" söylemlerine tepki gösteren gazeteci Yılmaz Özdil, fondaş medyayı hedef alarak amigoluk yaptıklarını söyledi.

AMİGOLUK YAPIYORLAR

Özdil, iddianamenin ciddiyetinin küçümsendiğini belirterek şöyle konuştu:

"Bu çok kapsamlı hazırlanmış bir şey. Bununla mücadele edebilmek için belki bin avukattan oluşan güçlü bir savunma gerekir. İmamoğlu iddianamesinde muhalif ekranlara bakıyoruz. Elbette onlar da tam tersini söylüyorlar. Ortada suç yok, hepsi iftira diyorlar. Vatandaşın abi günlük telaşe içinde oturup 3 bin 900 sayfalık iddianameyi okuyacak hali yoktur. Ne oluyor? Herkes güvendiği gazetecileri takip ederek bir sonuca varmaya çalışıyor. Toplumu bilgilendirmek yerine herkes tuttuğu takımı alkışlar gibi amigoluk yapıyor."

Özdil, bazı isimlerin iddianameyi küçümseyerek kendilerine alan açmaya çalıştığını da söyledi:

"Bu iddianame 3 bin 900 sayfa çıkmış. Bu çok kapsamlı hazırlanmış bir şey. 'Sen savcının adamısın' diyorlar. Kiralık tetikçiler ve aklı sıra CHP'li görünen bazı mutant tipler, CHP'de ikbal arayan bazı vasat tipler güya Ekrem İmamoğlu'nu savunuyormuş gibi görünüyorlar ama aslında İmamoğlu'na çok ağır zarar veriyorlar. Amatör bir algı faaliyeti yürütüyorlar. Aslına bakarsanız 'fırsat bu fırsat' diyerek kendilerini pahalatmaya çalışıyorlar."