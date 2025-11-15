Beşiktaş'ta metro inşaatında çökme meydana geldi
Beşiktaş’ta devam eden metro inşaatında henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme yaşandı. Bölgeye sevk edilen ekipler güvenlik önlemlerini artırırken, çevredeki alan trafiğe kapatıldı. Olayla ilgili teknik inceleme başlatıldı.
Beyoğlu'nda metro inşaatının beton dökümü sırasında iskele çöktü, bazı işçiler yaralandı.
Meclis-i Mebusan Caddesi'nde, Kabataş İskelesi'nin yanındaki M7 metro hattında yapılan çalışma sırasında, eksi 6. katındaki iskelede çökme meydana geldi.
Bazı işçilerin yaralandığı olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Çökme sırasında 2 işçi kendi imkânlarıyla çıkarken, mahsur kalan 2 işçi ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
• Olayda mahsur kalan olmadığı bildirildi.
Ayrıntılar birazdan...