Ortaköy faciası sonrası uzmanlar uyardı: Dışarıda asla yenmemesi gereken 10 yiyecek

İstanbul'un Ortaköy semtinde yaşanan ve birçok kişinin rahatsızlanmasına yol açan gıda zehirlenmesi vakası, sokak gıdalarının ve hijyenik olmayan ortamlarda hazırlanan yiyeceklerin tehlikesini bir kez daha gündeme getirdi.

Olayın ardından konuşan uzmanlar, yaz aylarında artan gıda zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.

Gıda mühendisleri ve halk sağlığı uzmanları, özellikle kontrolsüz ve denetimsiz ortamlarda hazırlanan yiyeceklerin, yüksek sıcaklıklar nedeniyle hızla bozulabileceğini ve kolera, tifo gibi ciddi enfeksiyonlara neden olabileceğini belirtiyor.

UZMANLARDAN KRİTİK 10 YİYECEK UYARISI

Uzmanların, dışarıda tüketimi konusunda en çok risk taşıyan ve asla yenmemesi gereken yiyecekler listesi şunlardır:

Açıkta Satılan Midye Dolma: Midye, deniz suyundan ağır metal ve toksinleri sünger gibi emme özelliğine sahiptir. Saklama koşulları ve temizliği risklidir.

Yüksek Riskli Deniz Ürünleri: Özellikle yaz aylarında uygun soğuk zincirde tutulmayan balık ve deniz mahsulleri.

Dondurulmuş Tavuk Ürünleri: Yanlış çözdürme ve tekrar dondurma döngüsü tehlikelidir; Salmonellaya yol açabilir.

Tarihi Geçmiş veya Açık Süt Ürünleri: Yoğurt, peynir gibi süt ürünleri, ısıya maruz kaldığında hızlıca bozulur ve toksin üretir.

Kremalı ve Sütlü Tatlılar: Özellikle pastanelerde veya açıkta satılan, krema içeren tatlılar (ekler, yaş pasta vb.) bakteri üremesi için ideal ortam sunar.

Mayonezli Salatalar: Rus salatası (Amerikan salatası) gibi mayonez içeren, soğuk zinciri bozulmuş ürünler yüksek risk taşır.

Açıkta Kalan Et ve Kıyma: Yüksek sıcaklıkta bekletilen, tam pişmemiş köfte, döner veya kıyma içeren gıdalar.

Yıkanmamış Yeşil Yapraklı Sebzeler: Marul, maydanoz gibi salatalık malzemeleri, doğru yıkanmadığında E. Coli bakterisi riski taşır.

Açıkta Uzun Süre Bekleyen Sokak Limonatası/Meyve Suyu: İçine katılan suyun temizliği ve yapıldığı meyvelerin hijyeni şüpheli olabilir.

Hazır Kesilmiş Meyve Dilimleri: Kavun, karpuz gibi meyveler kesildikten sonra oda sıcaklığında bekletildiğinde hızlıca bakteri kolonileşir.