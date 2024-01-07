Tencerenin kenarına sürmek yetiyor! Sütün taşmasını önleyen bu yöntem ile sütü saatlerce kaynatsanız bile asla taşmıyor

Evde doğal yoğurt hazırlarken, sütün mikrolarını öldürmek amacıyla ya da herhangi bir tatlıda ve yemekte kullanmak üzere kaynatılan sütler kaynama ve taşma arasındaki ince çizgiyi çok hızlı geçer. Birkaç saniye öncesinde kaynama belirtisi bile yokken bir anda taşmaya başlayan sütün başında beklemek zorunda kalanlara müjdeli haber geldi. Tek bir doğal yöntem ile sütü asa taşmayacak şekilde ısıtabilirsiniz.

Sütün taşmasını engellemek için birden fazla doğal yönteme başvurabilirsiniz. Sütü taşmaya karşı koruması ile bilinen zeytinyağını kullanarak kolaylıkla sütün taşmasını engelleyebilirsiniz. Zeytinyağı ile sütün taşmasını engellemek oldukça basittir.

Zeytinyağı ile sütün taşmasını engellemek için tencerenin ağız kısmına yuvarlak olacak şekilde peçete ucuyla zeytinyağı sürmek yeterli oluyor. Bu yöntem kullanıldığında süt ne kadar kaynatsanız da taşmıyor.

Süt kaynatırken taşmasını engelleyen bir başka yöntem de kaynayan tencerenin ağzı açıkken üzerine bir tahta kaşık bırakmak. Bırakılan tahta kaşık sayesinde süt ne kadar kaynasa da asla taşmıyor. Bu basit ama etkili yöntemler ile isterseniz sütü saatlerce dahi kaynatabilirsiniz.



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