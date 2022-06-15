Vakfıkebir ekmeği tarifi malzemeleri

1 paket kuru maya(instant)

3 su bardağı ılık su

2 çay kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı sıvı yağ

6 su bardağı un

Tencerede Vakfıkebir Ekmeği Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle derin bir yoğurma kabına üç su bardağı ılık suyu, şekeri ve kuru mayayı alıyoruz. Şeker ve maya iyice eriyene kadar spatula yardımıyla karıştırıyoruz. Ardından iki yemek kaşığı sıvı yağı da karışıma ekliyoruz. Başka bir tarafta 6 su bardağı un ile bir tatlı kaşığı tuzu iyice karıştırıyoruz. Unu yavaş yavaş mayalı harca yedirerek ilave ediyoruz. Bu aşamada kontrollü ekleyelim. Hamur çok yumuşak ve ele az yapışan bir hamur olmalı. Toparlanan hamuru hafif unladığımız tezgaha alarak iyice özleşene kadar yoğuruyoruz. Hamuru tekrar yoğurma kabına alarak üzerini strec filmle kapatıp 2 saat mayalanmaya bırakıyoruz. Mayalanan ve iyice kabaran hamuru tekrar tezgaha alıp içe katlayarak yoğurmaya başlıyoruz. (hamur hafif ele yapışacaktır. Yoğururken hafif hafif anlayabilirsiniz. )yaklaşık 3-4 dakika kadar yoğurduktan sonra yoğurma kabına temiz bir bez örtüp hafif unluyoruz. Ve hamurumuzu içerisine koyup bir saat de bu şekilde dinlendiriyoruz. Bir saat sonra tekrar tezgaha alıp aynı şekilde yoğuruyoruz ve yuvarlak bir form vererek yağlı kağıt serdiğimiz tencereye yerleştiriyoruz. Son olarak yarım saatte bu şekilde dinlendirdikten sonra üzerine un serpip jilet ya da keskin bir bıçakla çiziyoruz.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20 dakika tencerenin kapatıp kapalı pişiriyoruz. 20 dakikanın sonunda kapağı alarak pişirmeye devam ediyoruz. Pişen ekmeğimizi fırından çıkarıp yağlı kağıt ile birlikte bir telin üzerine alıp soğumaya bırakıyoruz. Soğuduktan sonra yağlı kağıdı çıkarıp dilimleye bilirsiniz.

Not:un miktarını kontrollü koyun. Çünkü un kalitesi ve markasından dolayı farklılık göstereceği için az ya da çok eklemeniz gerekebilir. Ekmeği yaparken yoğurma işlemini ve mayalanma aşamalarını atlamayın. Yoğurma işlemlerinde hamuru içe katlayarak yapmaya özen gösterin. Bu işlem ekmeğin gözenekli olmasını ve kabarmasını sağlayacaktır. Pişirme işlemini ise döküm ya da çelik bir tencerede yapabilirsiniz.

Afiyet olsun.