Tencere tavacı gericilerde değişen bir şey yok! Ey tencere tavacılar, yenilik şart yenilik!

Aralarında PKK’nın siyasi uzantısı HDP’lilerin ve CHP’liler ile marjinal sol örgüt üyelerinin bulunduğu bir grup ‘gerici tencere tavacı’ Ankara’da yürüyüş yaparak hükümeti istifaya davet etti.

Ankara’da tencere tavalı yürüyüş

Ankara’nın Çankaya ilçesinde ellerinde tencere tava bulunan grup, “AKP istifa” sloganlarıyla yürüyüş yaptı. Dolar kurundaki artışı bahane eden ‘tencere tavacı gericiler’, 28 Şubat’ta sahnelenen filmi tekrar yürürlüğe koydu.

‘Tencere tavacı gericiler’ 28 Şubat’ta da sahaya inmişti

Bu akşam Ankara’da yürüyen zihniyetin aynısı 28 Şubat döneminde Susurluk skandalını bahane ederek ellerindeki tencere tavalarla sokağa dökülmüş, ışık söndürme eylemleri yapmıştı. Hükümet karşıtı o eylemlere fazla dayanamayan Refah-Yol Hükümeti yıkılmıştı. Şimdi hiçbir yenilik katamayan ‘gerici tencere tavacılar’ aynı kurguyla AK Parti hükümetini istifaya davet etti.