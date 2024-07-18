Temsilcisi görüşmeye çağırıldı! Fenerbahçe'de o isimle yollar ayrıldı
Fenerbahçe’nin yollarını ayırma kararı aldığı Emre Mor’un temsilcisi kulüple görüşmek için İstanbul’a geldi.
Transfer çalışmalarını hızla sürdüren Fenerbahçe’de bir yandan da ayrılık gelişmeleri yaşanıyor.
EMRE MOR AYRILIYOR
Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Fenerbahçe’nin yollarını ayrıma kararı aldığı Emre Mor’un temsilcisi kulüple görüşmek için İstanbul’a geldi.
Emre Mor’un temsilcisinin kulüple görüşmelerde bulunduktan sonra milli oyuncunun geleceği hakkında bir yol haritası çizmesi bekleniyor.
MOURINHO TAKIMDA İSTEMİYOR
Jose Mourinho’nun takımda düşünmedi isimler arasında yer alan Emre Mor, Fenerbahçe’nin geçtiğimiz günlerde Oğuz Aydın’ı kadrosuna katmasının ardından gözde düşmüştü.
SEZON PERFORMANSI
Geride kalan sezonda 26 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe forması ile 7 resmi maçta 2 asistle oynadı. Karagümrük forması ile çıktığı 13 resmi maçta ise 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.
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