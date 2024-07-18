  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altın yorumcularından iddia: 'Zirvedeki altının seyri değişecek'

MİT'ten tarihi operasyon! PKK'nın istihbarat hücresi çökertildi

Ekrem Başkan’dan İstanbul’a çağdaş hizmet! Sürücüsüz Belediye otobüsleri test sürüşlerine başladı

ABD ve Fransa'ya kapıyı göstermişlerdi! Petrol için Türkiye ile anlaştılar

CHP’li Kilis Belediyesi İtfaiyesinde büyük skandal! Yangına susuz müdahale

Avrupa Parlamentosu'nda utanç oylaması! İkiyüzlülükleri bir kez daha tescillendi

Kıbrıs’a yeniden barış harekatı! Başkomutan Kıbrıs’a gidiyor… 50. Yılda 50 gemi ile gövde gösterisi

FETÖ'cü alçaklara ceza yağdı! Nedir bu yurtta sulh konseyi?

İstanbul'da sıcaklık ve nem rekor kırdı!

İzmir açıklarında 132 kaçak göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı
Spor Temsilcisi görüşmeye çağırıldı! Fenerbahçe'de o isimle yollar ayrıldı
Spor

Temsilcisi görüşmeye çağırıldı! Fenerbahçe'de o isimle yollar ayrıldı

Yeniakit Publisher
2024-07-18 12:17:55 - 2024-07-18 12:17:55
Temsilcisi görüşmeye çağırıldı! Fenerbahçe'de o isimle yollar ayrıldı

Fenerbahçe’nin yollarını ayırma kararı aldığı Emre Mor’un temsilcisi kulüple görüşmek için İstanbul’a geldi.

Transfer çalışmalarını hızla sürdüren Fenerbahçe’de bir yandan da ayrılık gelişmeleri yaşanıyor.

EMRE MOR AYRILIYOR

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Fenerbahçe’nin yollarını ayrıma kararı aldığı Emre Mor’un temsilcisi kulüple görüşmek için İstanbul’a geldi.

Emre Mor’un temsilcisinin kulüple görüşmelerde bulunduktan sonra milli oyuncunun geleceği hakkında bir yol haritası çizmesi bekleniyor.

MOURINHO TAKIMDA İSTEMİYOR

Jose Mourinho’nun takımda düşünmedi isimler arasında yer alan Emre Mor, Fenerbahçe’nin geçtiğimiz günlerde Oğuz Aydın’ı kadrosuna katmasının ardından gözde düşmüştü.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda 26 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe forması ile 7 resmi maçta 2 asistle oynadı. Karagümrük forması ile çıktığı 13 resmi maçta ise 1 gol 2  asistlik katkı sağladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Transferin gözdesi Emre Mor!
Transferin gözdesi Emre Mor!

Spor

Transferin gözdesi Emre Mor!

O isim gittiği gibi geri dönüyor: Yeni takımı belli oldu: Emre Mor oraya, Serdar buraya...
O isim gittiği gibi geri dönüyor: Yeni takımı belli oldu: Emre Mor oraya, Serdar buraya...

Spor

O isim gittiği gibi geri dönüyor: Yeni takımı belli oldu: Emre Mor oraya, Serdar buraya...

Emre’den beklenmedik garip yorum: Açıklama herkesi şaşkına çevirdi... Bu neyin kafası Emre Mor!
Emre’den beklenmedik garip yorum: Açıklama herkesi şaşkına çevirdi... Bu neyin kafası Emre Mor!

Spor

Emre’den beklenmedik garip yorum: Açıklama herkesi şaşkına çevirdi... Bu neyin kafası Emre Mor!

Alex de Souza özellikle istedi! Antalyaspor’dan Emre Mor hamlesi!
Alex de Souza özellikle istedi! Antalyaspor’dan Emre Mor hamlesi!

Spor

Alex de Souza özellikle istedi! Antalyaspor’dan Emre Mor hamlesi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23