TEMSA’dan Münih’e “elektrikli” çıkarma

TEMSA Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Kaan Doğancıoğlu, dünya otomotiv endüstrisinin artık akıllı şehirler etrafında şekillendiğini belirterek, “TEMSA olarak, yakın gelecekte toplu ulaşım anlayışını baştan aşağı değiştirecek olan akıllı şehirlerin önemli bir parçası olacağız diyebilirim. TEMSA olarak son dönemde yaptığımız tüm yatırımların arkasında bu vizyonumuz var. Elektrikli araçlar da bu vizyonun en önemli bölümünü oluşturuyor. Bugün burada sergilediğimiz bu araçlar bu vizyonun en önemli yansıması” dedi.

Seferberliğe hazırız

TEMSA’nın gerek altyapısı gerekse teknoloji birikimiyle Türkiye’de başlatılacak bir elektrikli araç seferberliğine hazır olduğunu aktaran Doğancıoğlu, “Bugün TEMSA İsveç’e elektrikli araç ihracatı yapabilen, küresel şirket vizyonuyla Mersin’den Kaliforniya’ya kadar çok farklı bölgelerde elektrikli araçlarını yollara çıkarabilen bir teknoloji şirketine dönüşmüş durumda. Bu birikimi ülkemizin sürdürülebilir geleceği için kullanmaktan mutluluk duyacağız.” ifadelerini kullandı.