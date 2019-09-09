0553 313 94 23

Temmuz’da konaklama tesislerinin doluluk oranı yüzde 75 oldu

Yılın ilk 7 ayında konaklama tesislerinin doluluk oranı yüzde 50,68 olurken, Temmuz ayında tesise geliş 9,9 milyon kişi, geceleme sayısı 28,8 milyon, doluluk oranı yüzde 74,9 olarak belirlendi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 11:20
Temmuz’da konaklama tesislerinin doluluk oranı yüzde 75 oldu

Yılın ilk 7 ayında konaklama tesislerinin doluluk oranı yüzde 50,68 olurken, Temmuz ayında tesise geliş 9,9 milyon kişi, geceleme sayısı 28,8 milyon, doluluk oranı yüzde 74,9 olarak belirlendi.


Kültür ve Turizm Bakanlığı, Temmuz ayı verilerinin sisteme aktarılmasının ardından konaklama istatistiklerini açıkladı. Açıklanan veriler Bakanlık işletme belgeli ve belediye belgeli tesisleri kapsıyor. Temmuz ayında doluluk oranı yüzde 74,9 olarak belirlendi. Ocak-Temmuz döneminde tesise geliş 44,2 milyon kişi, geceleme sayısı ise 113,8 milyon olarak gerçekleşti. Yılın ilk 7 ayında tesislerin doluluk oranı yüzde 50,68, Temmuz ayında ise tesise geliş 9,9 milyon kişi, geceleme sayısı 28,8 milyon, doluluk oranı yüzde 74,9 oldu. 2018 yılının Ocak-Temmuz dönemine göre bu yıl aynı dönemde tesise gelişte yüzde 11,5, geceleme sayısında yüzde 11,4, doluluk oranında yüzde 5,35 artış oldu. Geçen yılın Temmuz ayına göre tesise geliş yüzde 5,64, geceleme sayısında yüzde 4,94, doluluk oranında da yüzde 0,21 artış oldu.


Ocak-Temmuz dönemi verileri illere göre şöyle:


"Antalya tesise geliş 12,3 milyon kişi, geceleme sayısı 49,4 milyon ve doluluk oranı yüzde 64,21; İstanbul tesise geliş 7,9 milyon kişi, geceleme sayısı 17,9 milyon ve doluluk oranı yüzde 58,4; Muğla tesise geliş 2,4 milyon kişi, geceleme sayısı 7,5 milyon ve doluluk oranı yüzde 52,4; İzmir tesise geliş 1,9 milyon kişi, geceleme sayısı 3,9 milyon ve doluluk oranı ise yüzde 49,2 olarak gerçekleşti."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 11:20
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tekel bayiindeki cinayet davası devam ediyor
    1. Tekel bayiindeki cinayet davası devam..
    2. Almanya'dan Kaftancıoğlu açıklaması!..
    3. İl Jandarma Komutanı İnan,..
    4. Öğretim yılına en acı başlangıç
    5. İstanbul’dan başlayan kovalamaca..
    6. Ayancık’ta ’Trap ve Tek Kurşun..
    7. Kartal Belediyesi ve Ahbap..
    8. Bakan Selçuk'tan yeni eğitim öğretim..
    9. Atlı süvariler Konak Meydanı’nda
    10. Otokar’ın TULPAR ve COBRA II araçları..
    11. AK Parti perşembe günkü gelişmeyle..
    12. Amerika'dan balistik füze denemesi
    13. Haber yerel..Karaova’yı canlandıracak..
    14. Hindistan, Rusya'dan aldığı S-400'ler..
    15. "Dünyada golfseverlerin tamamı..
    16. İtfaiye alımı | Belediye itfaiyeci..
    17. Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP..
    18. DHMİ Genel Müdürü Keskin: "Havacılık..
    19. Döşemealtı’nın gençleri DÖGEM ile..
    20. Avustralya’ya gıda ihracatında "seviye..
    21. Filipinler'de Afrika domuz vebası alarmı
    22. 3 ayda 30 km otoban gibi yol
    23. Kalorifer dairesinde ölü bulundu
    24. ESOB’dan ‘avantaj’ protokolü
    25. İstanbul sokaklarında horonla..
    26. "Her 4 saniyede bir kişi sepsise bağlı..
    27. Nevşehir’de aranan 14 şahıstan 7’si..
    28. Maaşını Alman'dan alan Banu nükleere..
    29. Dorian Kasırgası Kanada kıyılarında..
    30. Binlerce seyirci Göksel ve Kolpa ile..
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!