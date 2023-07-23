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Yaşam Temmuz günü soba yaktılar! Dışarısı 45 içerisi 15 derece
Yaşam

Temmuz günü soba yaktılar! Dışarısı 45 içerisi 15 derece

Yeniakit Publisher
2023-07-23 13:55:00 -

Sıcak havadan bunalanlar soluğu Kaleoğlu Mağarası’nda alıyor.

Gaziantep’te termometreler 45-50 dereceleri gösterirken, sıcakların artması ile vatandaşlar kafe olarak işletilen 500 yıllık tarihi Kaleoğlu Mağarası’na akın ediyor. Tarihi mağarada sıcaklık 15 derecelere düşerken, üşüyen müşteriler elektrikli soba ile ısınmaya çalışıyor. Gaziantep ve çevre illerden çok sayıda kişinin ziyaret ettiği mağara, Antalya, İstanbul, Hatay, Kahramanmaraş gibi kentlerden gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

“Üşüdük dedikleri zaman soba yakıyoruz”

Kaleoğlu Mağarası işletmecisi Mehmet Kaleoğlu, “Dışarısı 45-50 dere olduğunda burası 15 derece oluyor ve sıcaklığını koruyor. Hatta buraya gelen müşterilerimiz 'Burası soğuk, üşüyoruz' dediler ve bizler de sobamızı yaktık. Hakikaten dünya harikası bir yer burası. Dışarısı sıfır derece olduğunda burası 15 derece, dışarısı 45-50 derece olduğunda bile yine 15 derecedir. İnsanlar da bu sıcaklıklardan istifade etmek için burada serinlemek için akın akın geliyorlar. Gaziantep’e gelen mutlaka bu mağaraya uğruyor. 500 yıllık doğal klimalı mağara burası” diye konuştu.

“İçerisi soğuk, eşim içeride üşüdü, polar istedi”

Antalya’dan Gaziantep’e ziyarete gelen Tunç Tombul, “Sabah geldik Gaziantep’e.Ccehennem gibi bir sıcaklık var, inanılır gibi değil. Küresel ısınmanın sonucu 50 derece sıcaklık. Gaziantep’i gezdik, alışveriş yaptık, mahvolduk. Arkadaşlar daha önce söylemişlerdi Kaleoğlu Mağarası'na gidin diye ve biz de geldik. İçerisi çok güzel ve serin. Demek ki cehennemin içinde cennet yaratmış Allah, bunu da insanların kullanımına vakfetmiş. Bunun da değerini bilmek lazım. Bazı insanlara içerisi soğuk geliyor. Eşim içeride üşüdü, polar istedi. Hatta güldüler 'Abla burası böyle, buranın özelliği bu.' Dışarıda terden ölüyorsun, içeriye girdik üşüdük” ifadelerini kullandı.

“Doğal klimalı olduğundan dolayı çok serin”

500 yıllık tarihi Kaleoğlu Mağarası'nda müzisyenlik yapan Müslüm Özkaplı, “Burası Gaziantep Kaleoğlu Mağarası, 500 yıllık tarihi bir mağara. Doğal klimalı. 4 tane doğal kuyu olduğu söyleniyor. Dünya harikası bir yer. Tüm gelenler burayı seviyor. Çok doğal ve kendi kliması var. İnsanlar buraya geliyor, çay kahve içiyorlar. Buraya gelen tüm misafirlerimizi ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Müzik, canlı müzik ve çiğ köfte eşliğinde bizde onlarla beraber eğleniyoruz. Bizler de sıcaktan dolayı bu işi dışarıda yapamadığımız ve buranın da doğal klimalı olduğundan dolayı çok serin. Bu nedenle herkes buraya gelmek istiyor” dedi.

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