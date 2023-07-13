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Yaşam Temmuz ayında kar keyfi! -35 derece
Yaşam

Temmuz ayında kar keyfi! -35 derece

Yeniakit Publisher
2023-07-13 15:31:00 -

Ağrı Dağı'nın zirvesine tırmanan dağcılar -35 derecenin keyfini çıkardı.

Birçok farklı ülkeden gelip Ağrı Dağı’na çıkmak için buluşan yabancı turistler zirvede dans ederek zirvenin tadını çıkardı.

Birçok dinde kutsal sayılan, terörden arındırıldıktan sonra tırmanışa açılan ve yaz-kış dağcı gruplarını ağırlayan Ağrı Dağı, bu defa yabancı turistlerden oluşan bir grubu ağırladı. Tırmanış rehberi olan Erol Toprak eşliğinde İlk gün 3 bin 200'e tırmanan dağcılar, burada konakladıktan sonra 4 bin 200 rakıma çıkarak mola verdi.

Gece yeniden tırmanışa geçen dağcılar, 6 saat sonra eksi 35 dereceyi bulan soğukta Ağrı Dağı'nın zirvesine çıkabildi. Büyük bir heyecan yaşayan dağcılar, dört mevsim boyunca erimeyen karın üzerinde birbirlerine sarılıp dans etti.

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