Asgari ücrete her yıl bir kez zam uygulanıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık ayında önemli görüşmeler gerçekleştirdi ve 2022 yılı için asgari ücrete tarihi bir zam yapıldı. Asgari ücrete yapılan yüzde 50’lik zam çalışanların yüzünü güldürdü. Ancak enflasyon sebebiyle çalışanlar temmuz ayında da maaşlarına bir artış yapılmasını arzu ediyor. Peki, asgari ücrete zam olur mu?

Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılır mı? Temmuz ayında ne kadar zam olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamalarda vatandaşları enflasyona ezdirmeyeceklerinin altını çiziyor. Kulislerde asgari ücret zammına ilişkin formüller arandığı konuşuluyor. Şayet asgari ücrete zam yapılacaksa bunun için yasal bir düzenlemenin de yapılması gerekiyor.

Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. İstanbul'da vatandaşlarla görüşen onların sorunlarını dinleyen Nebati, "Yoğun bir mesaide bulduğum her fırsatta vatandaşlarımız ile bir araya gelmeyi, seslerine kulak vermeyi önemsiyorum. Bugün de İstanbul'da vatandaşlarımızın önerilerini ve sorunlarını dikkatlice dinledim. Gerekli her adımın atılacağından kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.