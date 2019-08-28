Temmuz ayı yaş çay bedelleri ödeniyor ÇAYKUR Genel Müdürlüğü tarafından, yaş çay alımına ilişkin temmuz ayına ait 658 milyon liranın ödemelerine başlandığı belirtildi.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, temmuz ayı yaş çay bedellerinin üreticilerin hesabına aktarıldığını açıkladı. ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, temmuz ayında üreticilerden aldıkları 227 bin ton yaş çayın karşılığı olan 658 milyon liranın ödemelerine başlandığı belirtildi. Ödemelerin yarın tamamlanacağı aktarılan açıklamada, üreticilerin ilgili banka hesaplarına yapılan ödemelerin, bir sonraki gün çekilebildiği kaydedildi.

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