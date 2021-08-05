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Ekonomi Temmuz ayı enflasyonunda gıda ve enerji fiyatları belirleyici oldu
Ekonomi

Temmuz ayı enflasyonunda gıda ve enerji fiyatları belirleyici oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu’na göre, temmuz ayında enflasyondaki yükselişte gıda ve enerji fiyatları temel belirleyiciler olurken, yıllık tüketici enflasyonuna katkı gıdada 1,12 puan ve enerjide 0,58 puan arttı.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 21:50:00 -
Temmuz ayı enflasyonunda gıda ve enerji fiyatları belirleyici oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 1,80 arttığını ve yıllık enflasyonun yüzde 18,95’e yükseldiğini açıklamasının ardından TCMB’nin Temmuz Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu da yayımlandı. Rapora göre, temmuz ayında enflasyondaki yükselişte gıda ve enerji fiyatları temel belirleyiciler oldu. Gıda yıllık enflasyonu, fiyat artışlarının alt gruplar geneline yayılmasıyla kayda değer bir oranda yükseldi. Üretici fiyatlarındaki gelişmeler ve yaşanan kuraklık gıda enflasyon görünümünü etkiledi.

‘Eşel Mobil’ sınırlaması

Enerji grubu enflasyonu elektrik ve doğalgaz fiyatları öncülüğünde artarken, eşel mobil sistemi tüketici enflasyonunu sınırlamaya devam etti. Yıllık enflasyon yakın dönemde Türk lirasındaki seyrin de etkisiyle temel mallar grubunda gerilerken, hizmet sektöründe kademeli normalleşme sürecinin de yansımalarıyla lokanta-otel ve ulaştırma hizmetlerindeki fiyat gelişmelerine bağlı olarak bir miktar yükseldi. Temmuz ayında uluslararası enerji fiyatları artarken, enerji dışı emtia fiyatları daha ılımlı bir seyir kaydetti. Bu görünüme karşın, gecikmeli etkilerle üretici enflasyonundaki yükseliş eğilimi devam etti.

Üretici fiyatları baskısı

Bu dönemde, yıllık enflasyon çekirdek enflasyon göstergelerinden B’de yükselirken, C’de geriledi. Öte yandan göstergelerin yakın dönem eğilimlerindeki yüksek seviyeler korundu. Böylece temmuzda önceki aya göre yıllık tüketici enflasyonuna katkı gıdada 1,12 puan, enerjide 0,58 puan ve hizmette 0,07 puan arttı. Temel mal ve alkol-tütün-altın gruplarının enflasyona katkısı ise sırasıyla 0,19 ve 0,16 puan azaldı. Tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı baskılar güçlenerek devam etti.

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